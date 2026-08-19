Μια ιδιαίτερα σημαντική και αισιόδοξη εξέλιξη ανακοινώθηκε για την 20χρονη Ραφαέλλα, τη φοιτήτρια από τα Χανιά που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο τροχαίο έξω από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο.

Έπειτα από 34 δύσκολες ημέρες στη ΜΕΘ και πολλά χειρουργεία, η νεαρή φοιτήτρια βγήκε από την Εντατική, κάνοντας ένα ακόμη μεγάλο βήμα στη μαραθώνια προσπάθεια για την αποκατάσταση της υγείας της.

Στο πλευρό της παραμένει σταθερά η οικογένειά της, ενώ την πορεία της παρακολουθούν με αγωνία αλλά πλέον και με περισσότερη αισιοδοξία άνθρωποι από το πανεπιστημιακό και εργασιακό της περιβάλλον.

Η 20χρονη είχε τραυματιστεί σοβαρά στις 16 Ιουλίου, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ έξω από τις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο, ενώ κατευθυνόταν προς στάση λεωφορείου.

Μετά τον βαρύ τραυματισμό της μεταφέρθηκε αρχικά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στην Αθήνα, προκειμένου να λάβει εξειδικευμένη θεραπεία και να υποβληθεί στις απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο καθηγητής της στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Γιάννης Τζίτζικας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η δυσκολότερη περίοδος έχει πλέον περάσει.

Ο καθηγητής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους γιατρούς τόσο του ΠΑΓΝΗ όσο και του Νοσοκομείου «Αττικόν», συγχαίροντάς τους για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν όλο αυτό το διάστημα για τη νεαρή γυναίκα.

Όπως επισημαίνει, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη Ραφαέλλα είναι πλέον η αποκατάστασή της, με στόχο να ανακτήσει σταδιακά τη δύναμη και την κινητικότητά της, καθώς και την ικανότητα διατροφής και την αυτονομία της.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Γιάννης Τζίτζικας αναφέρεται και στην κατάσταση του δρόμου έξω από το ΙΤΕ, σημειώνοντας ότι πλέον έχει κατασκευαστεί πεζοδρόμιο στην απέναντι πλευρά από το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο. Τονίζει, ωστόσο, ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί η απαραίτητη διάβαση πεζών που θα επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση προς το πεζοδρόμιο, χαρακτηρίζοντας πάντως την κατασκευή του μια σημαντική εξέλιξη για την προστασία όσων κινούνται πεζή στην περιοχή.