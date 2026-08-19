Η Νάταλι Χαρπ συστήθηκε αρχικά στο κοινό ως επιζήσασα από καρκίνο και «έλαμψε» στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020 ως «μια πρώην ξεχασμένη Αμερικανίδα από την Καλιφόρνια». Τον Οκτώβριο του 2023, έξω από το Trump Tower, η αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν για το δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Όταν διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε θέση για τη Νάταλι Χαρπ, η αφοσιωμένη συνεργάτιδά του ξεκαθάρισε αμέσως πως δεν ήταν διατεθειμένη να μείνει πίσω.

Τρία χρόνια αργότερα, η Χαρπ είναι πλέον μία από τις στενότερες και πιο αφοσιωμένες βοηθούς του Τραμπ. Ο επίσημος τίτλος της είναι ειδική «εκτελεστική» βοηθός του προέδρου με ετήσιο μισθό 150.000 δολαρίων.



Ο ανεπίσημος τίτλος της είναι ο «άνθρωπος εκτυπωτής», (human printer), επειδή τον προμηθεύει με εκτυπωμένες πληροφορίες. Για χρόνια ήταν απλώς ένας δευτερεύων χαρακτήρας στο σύμπαν του Τραμπ. Όλα αυτά άλλαξαν όταν ο Τζον Όσοφ, Δημοκρατικός γερουσιαστής, κατηγόρησε τον Τραμπ σε προεκλογική ομιλία ότι θέλει να «χτίσει την αίθουσα δεξιώσεών του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι» αντί να κάνει τη δουλειά του ως «αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων».

Το σχόλιο πυροδότησε θύελλα εικασιών στο διαδίκτυο για τη σχέση τους. Ο Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Κρίστεν Χολμς όταν τον ρώτησε σχετικά, ενώ η ομάδα του Λευκού Οίκου έγραψε για την δημοσιογράφο: «Κάποτε τα παιδιά σου θα βρουν μπροστά τους την αηδιαστική και απάνθρωπη ερώτησή σου».

Αντί να «σβήσει τη φωτιά», ο Λευκός Οίκος έριξε κηροζίνη, ενισχύοντας την προβολή του Όσοφ και καλώντας εκατομμύρια ανθρώπους να αναρωτηθούν ποια είναι η Νάταλι Χαρπ.

Από τη μάχη με την ασθένεια στον πυρήνα της εξουσίας

Η 35χρονη Καλιφορνέζα αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Point Loma Nazarene το 2012 και πήρε MBA από το Πανεπιστήμιο Liberty το 2015. Τέσσερα χρόνια αργότερα, έγραψε στο LinkedIn: «Είμαι η ζωντανή απόδειξη – το Κόμμα της Υγειονομικής Περίθαλψης είναι του Τραμπ».



Ανακαλώντας την εμπειρία της με τον καρκίνο των οστών, εξήγησε: «Στις 9 Νοεμβρίου 2015 – έναν χρόνο πριν ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίσει την προεδρία – μια νοσοκόμα μπέρδεψε τον ορό μου με τη θανατηφόρα ουσία του αποστειρωμένου νερού, αφήνοντάς με καθηλωμένη στο σπίτι. Αντί να διαγνώσουν την κατάστασή μου, η ελεγχόμενη από τους Δημοκρατικούς πολιτεία και η χώρα μου προσέφεραν οπιοειδή, βαρβιτουρικά, ιατρική μαριχουάνα, αναπηρία, εντολές μη ανάνηψης και, ναι, Θάνατο με Αξιοπρέπεια. Πριν από ένα ραντεβού, μου υπέδειξαν ακόμη και την εθελοντική διακοπή φαγητού και νερού».



Η Χαρπ επαινεί τον νόμο «Right to Try» του 2018 που υπέγραψε ο Τραμπ, λέγοντας ότι της έδωσε πρόσβαση σε πειραματικές θεραπείες. «Ο ογκολόγος μου δεν μου είπε ότι είχα άλλες επιλογές», είπε. «Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε… Τώρα οι δείκτες μου σταθεροποιούνται και το ίδιο συμβαίνει με τον πόνο μου».



Η ανάρτηση τράβηξε την προσοχή του Fox News, το οποίο την φιλοξένησε. Ο Τραμπ απάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η Νάταλι Χαρπ, που μάχεται με τον Καρκίνο Σταδίου 2 και τα πάει πολύ καλά, ήταν μια ΣΠΟΥΔΑΙΑ καλεσμένη. Το Right To Try παράγει θεαματικά αποτελέσματα. Περήφανος για τη Νάταλι!».

Αυτό οδήγησε στην ομιλία της στο συνέδριο, έναν μήνα μετά τον θάνατο του πατέρα της, όπου είπε στον Τραμπ: «Δεν θα ήμουν ζωντανή σήμερα αν δεν ήσασταν εσείς». Ωστόσο, δημοσίευμα της Washington Post αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, σημειώνοντας ότι οι ειδικοί θεωρούν αμφίβολο να επηρέασε ο Τραμπ την υπόθεσή της.

Ο ρόλος της ως απόλυτη σκιά του προέδρου

Η Χαρπ και η μητέρα της μετακόμισαν στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, κοντά στο Μαρ-α-Λάγκο. Το 2020 προσλήφθηκε στο ειδησεογραφικό δίκτυο One America News Network, υποστηρίζοντας τους ισχυρισμούς Τραμπ περί κλοπής των εκλογών.



Το 2022 άρχισε να εργάζεται για τον Τραμπ. Οι New York Times ανέφεραν το 2024: «Δεν έχει επίσημο τίτλο, αλλά οι συνάδελφοί της την αποκαλούσαν “άνθρωπο εκτυπωτή” επειδή τον ακολουθούσε παντού με έναν φορητό εκτυπωτή και μια μπαταρία, ώστε να του παραδίδει πληροφορίες σε φυσική μορφή, όπως προτιμά».



Με την επιστροφή του στο Οβάλ Γραφείο, η Χαρπ είναι διαρκώς στο πλευρό του. Όταν ο πρόεδρος χρειάστηκε να αλλάξει μυστικά αεροπλάνα στην Τουρκία λόγω απειλής, ήταν από τα λίγα άτομα που τον συνόδευσαν στο στρατιωτικό αεροσκάφος.

Γνωστός της δήλωσε: «Κανείς δεν αμφισβήτησε την παρουσία του Νταν Σκαβίνο στο στρατιωτικό αεροπλάνο, αλλά ειλικρινά η Νάταλι είναι πολύ πιο ικανή από τον Νταν Σκαβίνο σε πολλούς τομείς. Είναι όμορφη και γι’ αυτό ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο έξυπνη, συγκροτημένη, πιστή και αφοσιωμένη είναι στην πολιτική».

Η επιρροή στις αποφάσεις και οι οικογενειακές αντιδράσεις

Η Χαρπ επηρεάζει το περιεχόμενο που δημοσιεύει ο Τραμπ στο Truth Social. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, σε αυτά περιλαμβάνονταν ένα ρατσιστικό βίντεο και μια εικόνα AI που παρουσίαζε τον Τραμπ ως Ιησού Χριστό.



Στο βιβλίο Regime Change, οι δημοσιογράφοι Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν αποκάλυψαν ότι η Χαρπ του έγραφε λατρευτικά γράμματα: «Είσαι το μόνο που έχει σημασία για μένα». Σε άλλο έγραφε: «Θέλω να σου φέρνω χαρά, να νιώθουμε ότι μπορούμε να περάσουμε μια μέρα χωρίς να μιλήσουμε για “δουλειά”».



Τον περιέγραφε επίσης ως «Φύλακα και Προστάτη μου σε αυτή τη Ζωή».

Η αφοσίωσή της δεν βρίσκει σύμφωνο τον αδελφό της, Πρέστον Χαρπ, που δήλωσε στο Daily Beast: «Πιστεύω ότι βλέπει τον Τραμπ ως είδος πατρικής φιγούρας, επειδή ενσαρκώνει το δόγμα της αμερικανικής μοναδικότητας».



Η αντίδραση του Λευκού Οίκου προκαλεί περαιτέρω ερωτήματα. Ο πολιτικός σχολιαστής Κερτ Μπαρντέλα σχολίασε για τις αντιδράσεις του Λευκού Οίκου: «Καταλήξατε να το κάνετε μεγαλύτερο θέμα από ότι ήταν. Η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν τεράστια, γεγονός που ενθαρρύνει περαιτέρω τις ερωτήσεις. Αν ο στόχος τους ήταν να κατασιγάσουν τη φημολογία, όποιος το σκέφτηκε αυτό είναι ανόητος», συμπληρώνει το άρθρο του Guardian.

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