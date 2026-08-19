Η ΠΟΕΔΗΝ παρουσίασε τα στοιχεία για τους ανηλίκους που καταλήγουν στα νοσοκομεία μετά από χρήση αλκοόλ.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ:

«Όταν ένα ανήλικο παιδί πέσει κάτω από τη χρήση αλκοόλ, τον τραβάνε σαν σκουπίδι και τον αφήνουν έξω από το μαγαζί και ως δήθεν περαστικοί ειδοποιούν το ΕΚΑΒ. Φτάνουν οι διασώστες και βρίσκουν λιπόθυμα τα ανήλικα στο πεζοδρόμιο με την παρέα τους ή μόνα τους αβοήθητα. Θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή μικρών παιδιών για να μην υποστούν τις συνέπειες. Αυτά τα μαγαζιά έπρεπε να κλείνουν πάραυτα και οριστικά.

Τα στοιχεία που θα δώσουμε αφορούν ανήλικα παιδιά έως 16 ετών που περιθάλπουν τα παιδιατρικά τμήματα των νοσοκομείων και τα παιδιατρικά νοσοκομεία.

Το έτος 2025 προσήλθαν με σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά προβλήματα υγείας 1.000 παιδιά στα νοσοκομεία από χρήση αλκοόλ.

Είχαμε θανάτους, ευτυχώς πολύ λίγους, νοσηλείες σε ΜΕΘ και κλινικές και οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν στα επείγοντα.

Πολλά εκ των παιδιών αυτών μας αναφέρουν ότι έκαναν πολύ μικρή χρήση αλκοόλ, που η κατάσταση της υγείας τους παραπέμπει σε νοθευμένα ποτά.

400 παιδιά εξ αυτών προσήλθαν το έτος 2025 στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής, ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2026 θα περίμενε κανείς μετά το θόρυβο που ξέσπασε να μειωθούν τα περιστατικά. Και όμως αυξήθηκαν.

650 ανήλικα παιδιά επισκέφθηκαν τα επείγοντα των παιδιατρικών τμημάτων των νοσοκομείων και παιδιατρικών νοσοκομείων με οξεία δηλητηρίαση από τη χρήση αλκοόλ, εκ των οποίων τα 250 στα δύο παιδιατρικά της Αττικής, ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Σε ένα εξάμηνο, 650 ανήλικα παιδιά έως 16 ετών έπαθαν οξεία δηλητηρίαση από μέθη με νοθευμένα ή μη ποτά.

Το καλοκαίρι, ο αριθμός προσερχόμενων παιδιών αυξάνεται πολύ στα περιφερειακά νοσοκομεία.

Η ΚΡΗΤΗ έχει την πρωτιά. Τα πανηγύρια βλέπετε.

Πολλοί γονείς αποφεύγουν να φέρουν τα μεθυσμένα ανήλικα στα νοσοκομεία γιατί ενημερώνουμε την αστυνομία και διώκονται ποινικά.

Μας ζητάνε τηλεφωνικές οδηγίες, προσφεύγουν για ιατρική περίθαλψη σε ιδιώτες γιατρούς που και αυτοί έπρεπε κανονικά να ειδοποιούν αστυνομία ή το αντιμετωπίζουν στο σπίτι, που είναι και το πιο επικίνδυνο για τα παιδιά που πάσχουν από οξεία δηλητηρίαση.

Πώς είναι δυνατόν τα μπαρ να σερβίρουν ποτά σε ανήλικα που απαγορεύεται και να μην μπαίνει λουκέτο.

Στα πανηγύρια τώρα το καλοκαίρι στην περιφέρεια κανένας έλεγχος, κανένας περιορισμός.

Έρχονται ανήλικα παιδιά στα επείγοντα από χρήση αλκοόλ που κάνουν μεγάλες παρέες στις πλατείες το οποίο αγοράζουν από περίπτερα ή σούπερ μάρκετ. Κανένας έλεγχος.

Έχουν έρθει στα νοσοκομεία ανήλικα παιδιά μεθυσμένα τις ώρες που ήταν σχολείο. Στη τσάντα τους φέρουν μαζί τους μπουκάλια αλκοόλ. Οι οικογένειες που είναι;

Η προσοχή και η συζήτηση με τα παιδιά για τους κινδύνους επιβεβλημένη.

Επίσης, οι δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία θα πρέπει να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά να μην κάνουν χρήση αλκοόλ. Είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους».