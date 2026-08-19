Το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνει την άφιξη του νέου πρόξενου κ. Matthew (Matt) Hagengruber (Ματ Χάγκενγκρουμπερ) που διαδέχεται τον κ. Jerry S. Ismail.

Ο Ματ Χάγκενγκρουμπερ είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχει υπηρετήσει ως πολιτικός σύμβουλος στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο της Ουκρανίας, ακόλουθος πολιτιστικών υποθέσεων στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σόφια της Βουλγαρίας, βοηθός ακολούθου Τύπου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα της Ρωσίας, και υπεύθυνος προξενικού τμήματος στο Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Ερμοσίγιο του Μεξικού. Έχει επίσης υπηρετήσει σε πολλαπλές θέσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον.

Μιλά ελληνικά, ουκρανικά, βουλγαρικά, ρωσικά και ισπανικά.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison με πτυχίο στη Βιολογία.

Μαζί με τη σύζυγό του έχουν τρεις κόρες, και θεωρούν πατρίδα τους την πόλη Χελένα της πολιτείας της Μοντάνα και τη Θεσσαλονίκη το νέο τους σπίτι.