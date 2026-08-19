Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου σε δασική έκταση στη Βωβούσα, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.
Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της Τ.Κ. Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026