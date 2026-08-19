Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου σε δασική έκταση στη Βωβούσα, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο.