Φωτιά ξέσπασε στην Κέρκυρα το μεσημέρι της Τρίτης και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι.
Το 112 έστειλε μήνυμα, που ανέφερε τα εξής:
«Ενεργοποίηση 112
Πυρκαγιά στην περιοχή Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κέρκυρας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026