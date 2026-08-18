Φωτιά ξέσπασε στην Κέρκυρα το μεσημέρι της Τρίτης και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι.

Το 112 έστειλε μήνυμα, που ανέφερε τα εξής:

«Ενεργοποίηση 112

Πυρκαγιά στην περιοχή Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τεμπλόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κέρκυρας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 18, 2026

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π.