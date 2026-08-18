Λίγες μέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στο ματς με τη Λειψία, ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε και στο φιλικό παιχνίδι με τη Χάιντενχαϊμ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου.

Πριν λίγες μέρες ο 23χρονος Γερμανός επιθετικός χαφ είχε λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λειψία, με την υψηλή θερμοκρασία να θεωρείται η αιτία. Τώρα, όμως, στη Μπάγερν αρχίζουν να ανησυχούν πολύ γιατί έγινε ξανά το ίδιο πράγμα.

Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Χάιντενχαϊμ, μόλις στο 8ο λεπτό για την ακρίβεια, ο Μουσιάλα ένιωσε έντονη αδιαθεσία ξανά και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα ο Βενσάν Κομπανί να τον αντικαταστήσει αμέσως μετά.

Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 20 βαθμούς αυτή τη φορά, η αιτία της κατάρρευσης του Μουσιάλα μάλλον είναι άλλη και αναμένεται να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις τις επόμενες μέρες, προκειμένου να διαπιστώσει τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι της Μπάγερν τι ακριβώς συμβαίνει.