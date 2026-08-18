Λίγες μέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο στο ματς με τη Λειψία, ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε και στο φιλικό παιχνίδι με τη Χάιντενχαϊμ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους της Μπάγερν Μονάχου.
Πριν λίγες μέρες ο 23χρονος Γερμανός επιθετικός χαφ είχε λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Λειψία, με την υψηλή θερμοκρασία να θεωρείται η αιτία. Τώρα, όμως, στη Μπάγερν αρχίζουν να ανησυχούν πολύ γιατί έγινε ξανά το ίδιο πράγμα.
Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Χάιντενχαϊμ, μόλις στο 8ο λεπτό για την ακρίβεια, ο Μουσιάλα ένιωσε έντονη αδιαθεσία ξανά και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα ο Βενσάν Κομπανί να τον αντικαταστήσει αμέσως μετά.
Με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 20 βαθμούς αυτή τη φορά, η αιτία της κατάρρευσης του Μουσιάλα μάλλον είναι άλλη και αναμένεται να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις τις επόμενες μέρες, προκειμένου να διαπιστώσει τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι της Μπάγερν τι ακριβώς συμβαίνει.
Die Sorgen um Jamal Musiala werden größer: Nur wenige Tage nach seinem Kollaps beim Telekom Cup gegen RB Leipzig ist der DFB-Kicker erneut zusammengebrochen.— Sky Sport (@SkySportDE) August 18, 2026
Beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim ging Musiala nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erneut zu Boden.… pic.twitter.com/p3aziEB4Ao