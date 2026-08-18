Σε αστυνομική επιχείρηση κατέληξε η παρατηρητικότητα του αντιδημάρχου Αγρινίου και αστυνομικού Λάμπρου Σκουφή, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστου βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες που φέρονται να είχαν εξαπατήσει λίγο νωρίτερα έναν 65χρονο στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου.

Οι δύο άνδρες είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον 65χρονο και, παριστάνοντας τους λογιστές, τον έπεισαν ότι βάσει δήθεν νέου νόμου τα κοσμήματά του έπρεπε να ασφαλιστούν.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, με αυτό το πρόσχημα κατάφεραν να του αποσπάσουν τα κοσμήματα αξίας, τα οποία στη συνέχεια άφησαν κάτω από μία ελιά, χωρίς να προλάβουν να τα παραλάβουν και να απομακρυνθούν με τη μηχανή τους.

Τα χειμωνιάτικα μπουφάν μέσα στον Αύγουστο τού κίνησαν τις υποψίες

Λίγο αργότερα, ο Λάμπρος Σκουφής επέστρεφε στο σπίτι του με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο, όταν πίσω από το Κέντρο «Σταυροδρόμι» παρατήρησε δύο άνδρες πάνω σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Το γεγονός ότι φορούσαν χειμωνιάτικα μπουφάν μέσα στον Αύγουστο τού προκάλεσε εντύπωση και αποφάσισε να ελέγξει τι συνέβαινε. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του, τους πλησίασε πεζός και τους έδειξε την αστυνομική του ταυτότητα. Την ίδια στιγμή ειδοποίησε την ομάδα ΔΙΑΣ και την Ασφάλεια.

Η αντίδρασή τους ενίσχυσε τις υποψίες του. Ο ένας άνδρας, περίπου 40 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και άρχισε να τρέχει, ενώ ο δεύτερος επιχείρησε να φύγει με τη μοτοσικλέτα.

Έσβησε τη μηχανή και πέταξε τα κλειδιά

Ο Λάμπρος Σκουφής πρόλαβε τον άνδρα που βρισκόταν στη μηχανή, την έσβησε, αφαίρεσε τα κλειδιά και τα πέταξε μακριά, εμποδίζοντάς τον να διαφύγει.

Τότε ο ύποπτος κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκσφενδόνισε το κράνος του προς τον αστυνομικό.

Μπροστά στην κλιμάκωση του περιστατικού, ο Λάμπρος Σκουφής έβγαλε το υπηρεσιακό του όπλο. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον έναν από τους δύο άνδρες. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει πεζός και αναζητείται από τις Αρχές.

Βρέθηκαν τα κοσμήματα του 65χρονου

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν και τα κοσμήματα που φέρονται να είχαν αποσπάσει από τον 65χρονο και τα οποία είχαν αφήσει κάτω από την ελιά.

Ο άνδρας μετέβη στην Ασφάλεια προκειμένου να καταθέσει για τον τρόπο με τον οποίο εξαπατήθηκε. Σύμφωνα με το sinidisi.gr, οι δύο φερόμενοι δράστες είναι από το Ζευγολατιό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού που διέφυγε.