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Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη και να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τεράστιες στήλες καπνού να καλύπτουν τον ουρανό, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονταν ισχυρές φλόγες να έχουν τυλίξει τμήμα των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο Deptford Park, σε εγκατάσταση που φέρεται να βρίσκεται στην περιοχή του Σάουθγουορκ. Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δεν έχει ανακοινώσει επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη μεγάλη φωτιά, με μια έντονη πορτοκαλί λάμψη να είναι ορατή μέσα από τις φλόγες και τον καπνό. Η εγκατάσταση βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα σε μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή.

Μάλιστα, επιβάτης τρένου δημοσίευσε βίντεο τη στιγμή που ο συρμός περνούσε δίπλα από το φλεγόμενο κτίριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγους μήνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί τον Ιούνιο στη Landmann Way, στο Μπέρμοντσεϊ. Τότε περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει μεγάλο τμήμα του ορίζοντα της βρετανικής πρωτεύουσας.