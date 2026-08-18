Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, με πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη και να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τεράστιες στήλες καπνού να καλύπτουν τον ουρανό, ενώ σε άλλα πλάνα διακρίνονταν ισχυρές φλόγες να έχουν τυλίξει τμήμα των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στο Deptford Park, σε εγκατάσταση που φέρεται να βρίσκεται στην περιοχή του Σάουθγουορκ. Μέχρι στιγμής, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δεν έχει ανακοινώσει επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό.

Αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν τη μεγάλη φωτιά, με μια έντονη πορτοκαλί λάμψη να είναι ορατή μέσα από τις φλόγες και τον καπνό. Η εγκατάσταση βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα σε μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή.

🚨 MAJOR FIRE IN SOUTH EAST LONDON



A huge fire has reportedly broken out at a recycling plant in the Surrey Quays area of south-east London, with thick black smoke rising high above the capital.



The London Fire Brigade has yet to confirm details.



More to follow. pic.twitter.com/FbqJoGeRek — Kiera Diss (@KieraDiss) August 18, 2026

Μάλιστα, επιβάτης τρένου δημοσίευσε βίντεο τη στιγμή που ο συρμός περνούσε δίπλα από το φλεγόμενο κτίριο.

Fire in london southwark SE right now…looks pretty bad…any ideas what is it? 😱 #londonfire #londonnews pic.twitter.com/TnfqIKhkDe — Tony Z. (@tonyz777) August 18, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγους μήνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί τον Ιούνιο στη Landmann Way, στο Μπέρμοντσεϊ. Τότε περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει μεγάλο τμήμα του ορίζοντα της βρετανικής πρωτεύουσας.