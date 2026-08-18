Νέα πρόταση στην Εσπανιόλ για την απόκτηση του Ρούμπεν Σάντσεθ ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ.

Το όνομα του 25χρονου δεξιού μπακ ήρθε στο προσκήνιο πριν λίγες μέρες για τους «ασπρόμαυρους», καθώς ο Αλέσιο Λίσι τον ξέρει πάρα πολύ καλά έχοντας συνεργαστεί μαζί του στη Μιραντές.

Η πρώτη πρόταση του «δικεφάλου του βορρά» δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ετοιμάζεται όμως η δεύτερη, με τα ισπανικά ΜΜΕ να τονίζουν πως το ενδιαφέρον παραμένει επειδή ο Λίσι επιμένει για την απόκτησή του.

Οι απαιτήσεις της Εσπανιόλ παραμένουν οι ίδιες, θέλει δηλαδή ένα εκατ. ευρώ για να πουλήσει τον Σάντσεθ, με την Έλτσε, η οποία επίσης ενδιαφέρεται για την απόκτησή του, να χάνει συνεχώς έδαφος.