Ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει σε διακοπή συμβολαίου με υπαιτιότητα του Τόμας Γουόκαπ, αν αυτός δεν δώσει το παρών την Πέμπτη (20/8) στην πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν.

Η ρήξη στις σχέσεις των δύο πλευρών είναι γεγονός πλέον, μετά την απόφαση του Τεξανού γκαρντ να καταγγείλει το συμβόλαιό του ζητώντας να μείνει ελεύθερος, καθώς έχει συμφωνήσει σε όλα με τη Ντουμπάι για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 3 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη πλευρά, περιμένουν από τον παίκτη να δώσει κανονικά το παρών στην πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν, για ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, καθώς έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο.

Η απόφαση του Γουόκαπ να προχωρήσει σε καταγγελία δείχνει ότι δεν προτίθεται να εμφανιστεί την Πέμπτη (20/8), αν και ποτέ μην λες ποτέ, οπότε ο Ολυμπιακός θα απαντήσει με διακοπή συμβολαίου.