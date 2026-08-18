Η Γαλλική Ριβιέρα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις πιο αναμενόμενες εκδηλώσεις στον κόσμο της ιστιοπλοΐας, καθώς το Φεστιβάλ Ιστιοπλοΐας των Καννών επιστρέφει για την 49η διοργάνωσή του στις 8-13 Σεπτεμβρίου 2026.

Το φετινό φεστιβάλ, που εκτείνεται σε δύο εμβληματικά λιμάνια κατά μήκος της Κυανής Ακτής, υπόσχεται να είναι το πιο καινοτόμο μέχρι σήμερα, με νέα διοίκηση, βελτιωμένες εμπειρίες για τους επισκέπτες και ενισχυμένη έμφαση σε βιώσιμες λύσεις για την ιστιοπλοΐα.

Vieux Port. Το λιμάνι που θα παρουσιάζονται τα μηχανοκίνητα σκάφη

Μάλιστα, η κλίμακα του φεστιβάλ είναι εντυπωσιακή.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει περισσότερες από 680 εκθέσεις από ολόκληρο τον παγκόσμιο κλάδο της ιστιοπλοΐας, έναν στόλο 700 σκαφών μήκους από 5 έως 50 μέτρα, σχεδόν 150 παγκόσμιες πρεμιέρες σούπερ γιοτ που θα καθορίσουν τις τάσεις για ολόκληρη τη σεζόν, καθώς και 56.000 αναμενόμενους διεθνείς επισκέπτες από τον τομέα της ερασιτεχνικής και της επαγγελματικής ναυτιλίας, έγραψε η ιστοσελίδα boatinternational.com.

Port Canto. Το λιμάνι που θα παρουσιάζονται τα υπόλοιπα σκάφη

Τα σκάφη που θα ξεχωρίσουν

Ο ιστότοπος yachtcharterfleet.com παρουσίασε ορισμένα από τα σούπερ γιοτ που θα κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα στο ναυτικό σαλόνι των Καννών και αναμένεται να καθορίσουν τις τάσεις της αγοράς.

Με τεράστια ποικιλία -από μηχανοκίνητα, μέχρι ιστιοφόρα και καταμαράν- αναμένεται να μαγνητίσουν τα βλέμματα.

RENEGADE

Το RENEGADE, το μεγαλύτερο σήμερα σκάφος προς ενοικίαση, κάνει το ντεμπούτο του στις Κάννες. Ένα σούπερ γιοτ μήκους 49,85 μ., αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ναυτική έκθεση. Κατασκευασμένο το 1992, έχει ανακαινιστεί το 2025 και προσφέρει διαμονή για έως και 10 επισκέπτες σε πέντε καμπίνες.

Αποτελεί το μεγαλύτερο σκάφος ναύλωσης της Lloyds Ships και διαθέτει μια πλούσια γκάμα θαλάσσιων ανέσεων, με εξοπλισμό που περιλαμβάνει Seabobs F5S, ένα τζετ σκι Sea-Doo GTX Limited 300, ένα LIFT4 Foilboard και πολλά άλλα.

LADY SARAH

Ολοκαίνουργιο και σε παγκόσμια πρεμιέρα, το σκάφος LADY SARAH, μήκους 40,8 μ., είναι το πιο πρόσφατο σκάφος της σειράς Oasis 40M που διατίθεται προς ναύλωση. Αποδεικνύοντας ότι η σειρά Oasis δεν έχει καμία πρόθεση να επιβραδύνει το ρυθμό της στο άμεσο μέλλον, αυτό το σκάφος της Benetti διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ένα πολυτελές ταξίδι στη Μεσόγειο, με ευρύχωρους εξωτερικούς χώρους που ανταποκρίνονται στα πρότυπα που θα περίμενε κανείς από τον ιταλικό στόλο.

Ακόμη, με χωρητικότητα έως 10 επιβάτες σε 5 καμπίνες, διαθέτει μεγάλη αυτονομία πλεύσης 4.000 ναυτικών μιλίων.

AITANA

Ένα ακόμη σκάφος Benetti που μόλις βγήκε από το ναυπηγείο, το πολυτελές σκάφος AITANA μήκους 34,36 μ., επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο την αυξανόμενη ζήτηση για τα σκάφη της σειράς Oasis. Παραδοθέν ως το τρίτο σκάφος ναύλωσης της σειράς Oasis 34M, διαθέτει μια ελκυστική πισίνα, άφθονο χώρο στα εξωτερικά καταστρώματα και πληθώρα επιλογών για χαλάρωση, ιδανικές για χαλαρές διακοπές με σκάφος στη Νότια Γαλλία.

JICJ

Το σκάφος αναψυχής JICJ, μήκους 29,06 μ., αποτελεί ένα εντυπωσιακό μηχανοκίνητο σκάφος αναψυχής που διαθέτει μια πλούσια γκάμα εξοπλισμού και ανέσεων για όλη την οικογένεια.

Με πέντε καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσει έως και 10 επιβάτες, το JICJ είναι ένα σκάφος της Sanlorenzo με εκλεπτυσμένους εσωτερικούς χώρους που έχουν σχεδιαστεί με προσοχή ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις εικόνες και τους ήχους της Γαλλικής Ριβιέρας.

INVICTUS

Μια ακόμη παγκόσμια πρεμιέρα για το Φεστιβάλ Ιστιοπλοΐας Καννών του 2026. Το σκάφος INVICTUS, μήκους 28,93 μ., έχει ευρύχωρους εσωτερικούς χώρους, αλλά και ειδικά διαμορφωμένους εξωτερικούς χώρους τόσο για διασκέδαση όσο και για χαλάρωση.