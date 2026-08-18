Ο Γιώργος Λιάγκας βρέθηκε στην Άτοκο με το σκάφος του και κατέγραψε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκηνικά του μικρού νησιού του Ιονίου που το έχουν κάνει διάσημο στα social media: τα γουρούνια της Ατόκου να κινούνται ανάμεσα στους λουόμενους και να μπαίνουν ακόμη και στη θάλασσα.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 συνεχίζει τις καλοκαιρινές του διαδρομές με σκάφος στα νερά του Ιονίου, επιλέγοντας αυτή τη φορά την Άτοκο, το ακατοίκητο νησί που βρίσκεται ανάμεσα στην Ιθάκη και τη Λευκάδα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η κάμερα καταγράφει την παραλία από τη θάλασσα. Στην ακτή βρίσκονται επισκέπτες που έχουν φτάσει με τα σκάφη τους, ενώ ανάμεσά τους κινούνται τα ζώα που έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της εικόνας του συγκεκριμένου σημείου.

Ο Γιώργος Λιάγκας επέλεξε μάλιστα να συνοδεύσει το στιγμιότυπο με μια σύντομη φράση: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Η αναφορά παραπέμπει με χιουμοριστική διάθεση στο μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ «Άνθρωποι και ποντίκια», δίνοντας τον δικό του τόνο στην ανάρτηση.

Η Άτοκος δεν διαθέτει μόνιμο πληθυσμό, ωστόσο τα τελευταία χρόνια αποτελεί δημοφιλή προορισμό για όσους κάνουν διακοπές με σκάφος στο Ιόνιο. Η εικόνα των ζώων στην παραλία έχει συμβάλει ιδιαίτερα στη διαδικτυακή αναγνωρισιμότητα του νησιού.

Τα γουρούνια κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή και συχνά πλησιάζουν τους επισκέπτες που βρίσκονται στην ακτή. Δεν είναι ασυνήθιστο να κατευθύνονται προς το νερό, δημιουργώντας εικόνες που στη συνέχεια καταλήγουν στα social media.