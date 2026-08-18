Συγκλονίζει ο γιατρός που βρήκε τους νεκρούς του ελικοπτέρου που έπεσε στη Σίφνο, με τον ίδιο να δηλώνει ότι σε περίπτωση που δεν είχαν καεί τα δύο από τα τρία άτομα που πέθαναν, ίσως να βρίσκονταν τώρα στη ζωή, τη στιγμή που στελέχη του ελληνικού FBI έσπευσαν στο νησί.

«Το πρώτο πράγμα που αντικρίσαμε ήταν ένα από τα πτώματα, το οποίο είχε εκσφενδονιστεί 5-6 μέτρα από το ελικόπτερο, το οποίο ήταν κάτω σε μία κατωφέρεια και δεν φαινόταν με την πρώτη ματιά», είπε στον ΑΝΤ1 ο γιατρός που είχε εφημερία και έσπευσε στο σημείο της τραγωδίας.

«Και τα δύο άλλα πτώματα ήταν ακέραια, το μόνο μέλος που έλειπε ήταν ένα κομμένο πόδι, όλο το άλλο σώμα ήταν καμένοι άνθρωποι, ίσως αν δεν καιγόντουσαν δεν θα πέθαιναν, θα είχαν πολλαπλά κατάγματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον Alpha, εξετάζονται όλα τα σενάρια και στελέχη του ελληνικού FBI έσπευσαν στο νησί για να συνδράμουν στις έρευνες.

Επιπλέον, η ταυτοποίηση των σορών θα γίνει με DNA, καθώς είναι απανθρακωμένες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 είχε αναχωρήσει από την Αθήνα το απόγευμα της Δευτέρας. Το ρολόι έδειχνε 18:17 όταν σήμανε συναγερμός στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος.

Την ώρα που πλησίαζε στο ελικοδρόμιο του νησιού διακρίνεται να έχει καθοδική πορεία και να ετοιμάζεται για προσγείωση. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται ο πιλότος να χάνει τον έλεγχο. Ακολουθεί η συντριβή και μια μεγάλη έκρηξη. Το ελικόπτερο μετατρέπεται σε φλεγόμενη μάζα, κοντά σε κατοικίες, στην περιοχή Θόλος της Σίφνου.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στο σημείο πριν επεκταθεί η φωτιά στον οικισμό. Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο. Οι διασώστες εντόπισαν τους τρεις επιβαίνοντες νεκρούς.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και τις αναφορές κατοίκων για έναν ασυνήθιστο θόρυβο λίγο πριν την πτώση, καθώς και τη σιγή ασυρμάτου που ακολούθησε από την τελευταία επικοινωνία του χειριστή, ο οποίος είχε ενημερώσει ότι προετοιμαζόταν για προσγείωση.