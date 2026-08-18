Η ΑΕΚ είχε δοκάρι και πολύ καλές ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, έμεινε στο 0-0 με τη Λέφσκι Σόφιας και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί την επόμενη εβδομάδα στην Allwyn Arena.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ενθουσιασμό στο παιχνίδι και με στόχο να πιέσουν από τα πρώτα λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» όμως αντέδρασαν σωστά, πάγωσαν τον ρυθμό του παιχνιδιού και στη συνέχεια πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων και θα μπορούσαν να πάρουν και το προβάδισμα.

Στο 20′ η Ένωση άγγιξε το γκολ με το ωραίο γυριστό σουτ του Γιόβιτς μετά την πάσα του Μάγερ, η τύχη όμως δεν ήταν με το μέρος της καθώς η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι του Βούτσοφ που δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την κατοχή της μπάλας και άρχισε να πατάει στην αντίπαλη περιοχή, με τους Μαρίν και Μάγερ να ξεχωρίζουν. Το καλό για τον «δικέφαλο αετό» ήταν το γεγονός ότι είχε μεγάλες ευκαιρίες, το κακό είναι ότι δεν τις αξιοποίησε.

Στο 32′, μετά τη σέντρα του Μάγερ, ο Μουκουντί βρήκε ελάχιστα τη μπάλα και… χάλασε τη φάση για τον Γιόβιτς που ήταν ολομόναχος και περίμενε να τη στείλει στα δίχτυα, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Σέρβος φορ δεν τιμώρησε τον Βούτσοφ για το μεγάλο λάθος του, στέλνοντας τη μπάλα αρκετά άουτ από πολύ καλή θέση.

Και αφού δεν έγινε το 0-1 σε καμία από αυτές τις φάσεις, στο 38′ οι Βούλγαροι βγήκαν μπροστά και πήγαν για το 1-0 με το πλασέ του Μουμπαρίκ, ο Στρακόσα όμως μπλόκαρε σταθερά.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Λέφσκι πατούσε καλύτερα και προσπαθούσε να γίνει απειλητική αλλά χωρίς να τα καταφέρει, με τον Νίκολιτς να κάνει νωρίς τις πρώτες του αλλαγές, βγάζοντας Μάγερ και Γιόβιτς για να βάλει Μάνταλο και Βάργκα.

Οι «κιτρινόμαυροι» πήραν ξανά τον έλεγχο του παιχνιδιού στα επόμενα λεπτά, κυκλοφορούσε καλά τη μπάλα και έφτανε με άνεση ως την αντίπαλη περιοχή, εκεί όμως έλειπε το καθαρό μυαλό. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, με τους Βούλγαρους να κουράζονται από ένα σημείο κι έπειτα και να κάνουν αρκετά λάθη.

Η ΑΕΚ όμως, όπως προαναφέρθηκε, δεν είχε καθαρό μυαλό και δεν κατάφερε να τα εκμεταλλευτεί, με το 0-0 να παραμένει ως το τέλος και να τα αφήνει όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Λέφσκι Σόφιας: Βούτσοφ, Αλνταΐρ (88′ Σάντος), Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Μαϊκόν (88′ Στογιάντσοφ), Σερτζίνιο, Μουμπαρίκ, Σεντέγιες, Όκο-Φλεξ (67′ Περέα), Έβερτον Μπάλα (79′ Σούλα), Ρεϊνάλντο (79′ Μίτκοφ).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά (81′ Ζούμπκοφ), Μάγερ (57′ Μάνταλος), Γιόβιτς (57′ Βάργκα), Ζίνι (81′ Γκατσίνοβιτς).