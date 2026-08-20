Μια μάλλον ασυνήθιστη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες λεωφορείου στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όταν δύο κατσίκες εμφανίστηκαν σε στάση και αποφάσισαν να επιβιβαστούν μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο.

Το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 11ης Αυγούστου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η πρωινή μετακίνηση στην πόλη. Οι δύο πυγμαίες κατσίκες έφτασαν σε στάση στη διασταύρωση της Southeast 162nd Avenue με την Division Street και, μόλις άνοιξαν οι πόρτες ενός λεωφορείου της TriMet, ανέβηκαν στο όχημα σαν κανονικοί επιβάτες.

Οι κάμερες του λεωφορείου κατέγραψαν τους δύο απρόσκλητους «ταξιδιώτες» να περνούν την πόρτα και να βρίσκονται ανάμεσα στους έκπληκτους επιβάτες.

Η σύντομη «διαδρομή» τελείωσε πριν καν αρχίσει

Ο οδηγός αντιλήφθηκε γρήγορα τι είχε συμβεί και άνοιξε ξανά τις πόρτες, ενώ επιβάτες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και βοήθησαν ώστε τα ζώα να βγουν από το όχημα.

Οι κατσίκες εγκατέλειψαν τελικά το λεωφορείο χωρίς να προλάβουν να κάνουν τη… διαδρομή τους και κατευθύνθηκαν προς κοντινό εμπορικό κέντρο.

Το βίντεο από το περιστατικό κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δύο τετράποδοι «λαθρεπιβάτες» έγιναν γρήγορα viral.

Billy the Kid και Billy the Goat

Λίγες ημέρες αργότερα λύθηκε και το μυστήριο της προέλευσής τους. Ο ιδιοκτήτης τους, Ρέι Άντερσον, αποκάλυψε ότι πρόκειται για δύο κατσικάκια επτά μηνών με τα ονόματα Billy the Kid και Billy the Goat.

Τα δύο ζώα είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από την αυλή του σπιτιού τους και άρχισαν να περιπλανώνται στη γειτονιά, μέχρι που η βόλτα τους τα οδήγησε στη στάση του λεωφορείου.

Η περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος, καθώς επέστρεψαν με ασφάλεια στο σπίτι τους, ενώ ο ιδιοκτήτης τους φρόντισε στη συνέχεια να ασφαλίσει καλύτερα τον χώρο όπου βρίσκονται, ώστε να αποτρέψει μια νέα… απόπειρα απόδρασης.