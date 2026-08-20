Σε νέα φάση οικονομικής πίεσης προς το Ιράν περνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλλει ένα ευρύ πακέτο μέτρων σε βάρος της Τεχεράνης, το οποίο περιέγραψε ως «την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναληφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας».

Μέσω του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνησή του έδωσε στην Ισλαμική Δημοκρατία «μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία» από οποιονδήποτε άλλο, κατηγορώντας την ιρανική ηγεσία ότι άφησε αυτή τη δυνατότητα να χαθεί.

Ο Τραμπ προαναγγέλλει πρωτοφανή πίεση στην ιρανική οικονομία

Περιγράφοντας όσα αναμένεται να ακολουθήσουν, ο Τραμπ έκανε λόγο για «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα», ενώ παρουσίασε με ιδιαίτερα μελανό τρόπο τόσο την οικονομική κατάσταση του Ιράν όσο και τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών του.

Κατά τους ισχυρισμούς του, το ιρανικό πολεμικό ναυτικό έχει πρακτικά εξουδετερωθεί, η αεροπορία της χώρας έχει δεχθεί βαριά πλήγματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί. Αναφέρθηκε επίσης στην υποτίμηση του ιρανικού νομίσματος, περιγράφοντας συνολικά την κατάσταση της χώρας ως «κρεμασμένη από μια κλωστή».

Προειδοποίηση σε χώρες και εταιρείες που συναλλάσσονται με το Ιράν

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου δεν περιορίστηκε στην Τεχεράνη, καθώς στράφηκε και προς κυβερνήσεις και επιχειρήσεις άλλων χωρών που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικούς διαύλους με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, κράτη που επιτρέπουν σε τράπεζες, εταιρείες, αεροδρόμια ή δημόσιους οργανισμούς να παρέχουν «οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας» στην ιρανική οικονομία θα αντιμετωπίσουν «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Ο Τραμπ προσδιόρισε μάλιστα συγκεκριμένες δραστηριότητες που ζητεί να διακοπούν άμεσα, αναφέροντας μεταξύ άλλων τη διακίνηση πετρελαίου μέσω λαθρεμπορίου, τις συμφωνίες ανταλλαγής, τη μεταφορά μετρητών, τη λειτουργία ανταλλακτηρίων, την εγγραφή πλοίων σε νηολόγια και τη χρήση εταιρειών-βιτρίνα.

Ζητεί κοινό μέτωπο από τους συμμάχους της Ουάσινγκτον

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να κινητοποιήσει τους εταίρους των ΗΠΑ, ζητώντας τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια να περιοριστούν ακόμη περισσότερο οι οικονομικές και διεθνείς διέξοδοι της Τεχεράνης.

«Αυτοί οι μανιακοί είναι στα σχοινιά», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η νέα εκστρατεία θα στερήσει από το Ιράν τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί και να εξαπλώνει, κατά την έκφρασή του, «τρόμο παγκοσμίως».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του επαναφέροντας το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και διαμηνύοντας: «Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα».