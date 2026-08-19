Άνοδος καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Όπως επισημαίνει στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.

Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει ξεπεράσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην αντλία να είναι αντίστοιχη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί περίπου κατά 10 λεπτά το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη έχει καταγράψει αύξηση περίπου 6 λεπτών.

Οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα δείχνουν ότι οι τιμές αναμένεται να σταθεροποιηθούν κοντά στα σημερινά επίπεδα, γύρω από τα 2 ευρώ το λίτρο στις μεγάλες αστικές περιοχές. Στα νησιά οι τιμές παραμένουν υψηλότερες, ενώ στις πιο απομακρυσμένες περιοχές είναι ελαφρώς χαμηλότερες.

Οι διεθνείς τιμές επηρεάζονται τόσο από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα όσο και από τις περιορισμένες ποσότητες που διατίθενται στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζουν η ισοτιμία ευρώ – δολαρίου και η τιμή του Brent.

Ωστόσο, η μεταβολή της τιμής του Brent δεν μεταφέρεται αναλογικά στην τελική τιμή της αντλίας. Μια σημαντική άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου μπορεί να μεταφραστεί σε μικρότερη ποσοστιαία αύξηση στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης ενόψει του φθινοπώρου και του χειμώνα. Από τον Σεπτέμβριο, η αυξημένη ζήτηση από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αναμένεται να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου των Βενζινοπωλών Αττικής, εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα, η τιμή του θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1,60 ευρώ το λίτρο, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι κρίσιμες για την πορεία των τιμών, με τους καταναλωτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.