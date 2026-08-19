Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις του Ιράν με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την καταγγελία του Αμπού Ντάμπι ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν είχαν στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο. Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι ευθύνεται για το περιστατικό, ενώ τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την αναστολή των εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών τους με το Ιράν.



Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ, τα συστήματα αεράμυνας εντόπισαν την Τρίτη δύο βαλλιστικούς πυραύλους που φέρονται να είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν. Ο ένας κατέπεσε στη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας, ενώ ο δεύτερος έπεσε εντός των χωρικών υδάτων των Εμιράτων. Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι υποστήριξαν ότι στόχος των πυραύλων ήταν η ναυσιπλοΐα.



Η αντίδραση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής».



Παράλληλα, η ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τέτοιες κατηγορίες πλήττουν το κλίμα εμπιστοσύνης στην περιοχή και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας, ενώ προειδοποίησε και για το ενδεχόμενο επιχειρήσεων προβοκάτσιας με στόχο την περαιτέρω όξυνση της κατάστασης.

Τα ΗΑΕ ανέστειλαν τις συναλλαγές με το Ιράν

Λίγες ώρες αργότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν μέχρι νεοτέρας τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα επιδείνωση των σχέσεων των δύο χωρών.



Η διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ, Άφρα αλ Χαμέλι, ανέφερε ότι «Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (…) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας».



Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες είχαν επιχειρήσει να περιορίσουν την ένταση και να αποκαταστήσουν σταδιακά τις μεταξύ τους σχέσεις. Σύμφωνα με τους Financial Times, είχαν γίνει κινήσεις προς την επανέναρξη του εμπορίου και των αεροπορικών συνδέσεων, οι οποίες πλέον τίθενται σε κίνδυνο από τη νέα αντιπαράθεση.



Η ένταση στη θαλάσσια περιοχή είχε ήδη αυξηθεί το προηγούμενο διάστημα. Τα ΗΑΕ έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα το Ιράν για επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη χώρα. Στις 8 Αυγούστου, το υπουργείο Εξωτερικών των Εμιράτων είχε καταγγείλει πυραυλική επίθεση εναντίον πλοίου που συνδέεται με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία ADNOC κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ.



Η νέα αντιπαράθεση εκτυλίσσεται ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη και η ναυσιπλοΐα έχει περιοριστεί, με την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να παρουσιάζουν αντικρουόμενες εκδοχές για το καθεστώς λειτουργίας της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.