Το Ιράν έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με πηγές κοντά στο καθεστώς που επικαλείται η εφημερίδα Financial Times.

Δύο πηγές από το εσωτερικό του καθεστώτος δήλωσαν στην FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να χτυπήσουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές πρόσθεσε ότι η Κύπρος, όπου μια βρετανική αεροπορική βάση χτυπήθηκε από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των πιθανών στόχων για αντίποινα σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Στην Τεχεράνη, πολλοί εντός του καθεστώτος θεωρούν όλο και περισσότερο πιθανή την επανάληψη του πολέμου, όπως σημειώνει το δημοσίευμα και συνεχίζει: Οι διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών έχουν αδιέξοδο, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανέβασε την περασμένη εβδομάδα σκληροπυρηνικούς σε κορυφαίες θέσεις ασφαλείας και στρατού. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι «δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή συζητήσεις με την Τεχεράνη».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και άλλοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας, το Ιράν θα προχωρήσει πέρα από την προηγούμενη στρατηγική του, που συνίστατο στην επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενεργειακών υποδομών και άλλων υποδομών στη Μέση Ανατολή, και θα στοχεύσει σε περιοχές πιο μακριά.

Τον περασμένο μήνα, οι Φρουροί απείλησαν το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι «οποιαδήποτε βάση χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση επίθεσης εναντίον ιρανικού εδάφους θα θεωρηθεί νόμιμος στόχος».

«Πραγματική, αλλά περιορισμένη απειλή»

Ο Σιντάρθ Κάουσαλ, ερευνητής στο think tank Royal United Services Institute του Λονδίνου, χαρακτήρισε την απειλή που αποτελούν οι ιρανικοί πύραυλοι για στόχους στην Ευρώπη και αλλού ως «πραγματική, αλλά περιορισμένη».

Το Ιράν θα μπορούσε να αναπτύξει βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς εναντίον αμερικανικών στόχων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως η σειρά «Σαχάμπ», αλλά ο Κάουσαλ ανέφερε ότι αυτοί θα δυσκολευόταν να προκαλέσουν ζημιά σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στην FT.

Μία από αυτές ανέφερε ότι το καθεστώς ετοιμάζει σχέδιο για την περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, σε περίπτωση που ο Τραμπ υλοποιήσει τις προηγούμενες απειλές του για επίθεση σε ιρανικές υποδομές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον θα καταστρέφει μια ιρανική γέφυρα ή ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία θα στοχεύει ένα πλοίο στα Στενά.

Μία δεύτερη πηγή είπε ότι το Ιράν δεν θα βάλει «κανένα όριο» στην αντίδρασή του σε περίπτωση αμερικανικής επιθετικότητας. «Εάν οι ΗΠΑ υπερβούν τα όρια, το Ιράν θα αμυνθεί με κάθε κόστος, θα επεκταθεί πέρα από την περιοχή και θα χτυπήσει και την Ευρώπη», ανέφερε.

Οι πηγές επεσήμαναν ακόμα ότι η ιρανική επίθεση τον περασμένο μήνα κατά της αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρεις Αμερικανούς στρατιωτικούς, ήταν η πιο ακριβής επίθεση μεγάλου βεληνεκούς που έχει πραγματοποιήσει η Ισλαμική Δημοκρατία και απέδειξε την ικανότητά της να χτυπά στόχους σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

«Αυτό ήταν επίσης ένα μήνυμα προς την Ευρώπη: μπορεί να δεχτεί πυραύλους, οπότε πρέπει να γνωρίζει ποια θέση πρέπει να πάρει σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε η πρώτη πηγή. «Ένα πολύ μεγάλο λάθος, όπως η επίθεση στις υποδομές μας, θα μπορούσε να οδηγήσει τον πόλεμο πέρα από τα όρια της περιοχής και να φτάσει στην Ευρώπη».