Την «πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου» που έχει διεξαχθεί ποτέ εναντίον μιας χώρας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας το Ιράν με μία οικονομική D-Day. «Ανακοινώνω ότι κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς της, επιχειρήσεις της, αεροδρόμια της, κυβερνητικούς θεσμούς της να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί η ίδια αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες», ανέφερε μέσω Truth Social.

«Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», συνέχισε, υποσχόμενος «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου».

«Λαθρεμπόριο πετρελαίου, ανταλλαγές νομισμάτων, μεταφορές ρευστότητας, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, νηογνώμονες, εταιρείες βιτρίνες — όλ’ αυτά πρέπει να σταματήσουν τώρα», συνέχισε, υπόψη των χωρών που προφανώς υποψιάζεται πως παρέχουν βοήθεια, φανερά ή κρυφά, στο Ιράν. Ωστόσο δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα μέτρα και στις κυρώσεις που σκοπεύει να προωθήσει.

Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο «οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου», με τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε το Ιράν, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής, είπε και προειδοποίησε ότι η επιπρόσθετη πίεση στη χώρα του θα αποτύχει.

Η δήλωση του Τραμπ έρχεται μια μέρα αφότου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμμαχος των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν ότι θα διακόψουν όλους τους χρηματοοικονομικούς και εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν, μετά από μια νέα απειλή εκτόξευσης πυραύλων από τη χώρα. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι εντόπισε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία, οι οποίοι και οι δύο προσγειώθηκαν στη θάλασσα.

Ιρανικοί φορείς χρησιμοποιούν εδώ και καιρό το χρηματοπιστωτικό σύστημα του Ντουμπάι για τη μεταφορά χρημάτων μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και εταιρειών-βιτρινών.

Μετά την απόφαση των ΗΑΕ, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν προειδοποίησαν τις γειτονικές χώρες του Κόλπου να μην παρέχουν υποστήριξη στον αμερικανικό στρατό, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε βοήθεια προς τις αμερικανικές δυνάμεις θα θεωρηθεί συνωμοσία.

Η περίπτωση της Κίνας – Ποιες άλλες χώρες μπορεί να στοχεύσει

Αν και η Κίνα δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην ανάρτηση, οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής αποτελούν τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από το Ιράν, μια βασική πηγή χρηματοδότησης της Τεχεράνης.

Από την έναρξη του πολέμου, η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις σε αρκετά λεγόμενα «διυλιστήρια τσαγιέρας» — ιδιωτικά εργοστάσια επεξεργασίας πετρελαίου, τα οποία εδρεύουν κυρίως στην επαρχία Σαντόνγκ, στην ανατολική Κίνα, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Την εποχή εκείνη, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας δήλωσε ότι οι κυρώσεις «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους βασικούς κανόνες που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις». Εξέδωσε επίσης διαταγή στην οποία ορίζεται ότι οι κυρώσεις «δεν θα αναγνωριστούν, δεν θα επιβληθούν ούτε θα τηρηθούν».

Ο Νάντερ Χαμπίμπι, καθηγητής οικονομικών της Μέσης Ανατολής στο Πανεπιστήμιο Μπράντεϊς, δήλωσε στο AlJazeera ότι πιστεύει ότι οι ΗΠΑ «ενθάρρυναν έντονα ή ώθησαν» τα ΗΑΕ να επιβάλουν το εμπορικό εμπάργκο, επισημαίνοντας τις συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών τις τελευταίες ημέρες. Ο Χαμπίμπι ανέφερε ότι άλλοι εμπορικοί εταίροι του Ιράν που θα μπορούσε να στοχεύσει ο Τραμπ περιλαμβάνουν την Κίνα, το Ιράκ και την Τουρκία.

Στην περίπτωση της Κίνας, «μπορεί να στοχεύσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σε ανεξάρτητα διυλιστήρια τύπου τσαγιέρας», τα οποία αποτελούν «την τελευταία ομάδα που εξακολουθεί να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο», ανέφερε. Ωστόσο, «η πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει τις κινεζικές οντότητες να μη συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις», σημείωσε.

Ο Χαμπίμπι πρόσθεσε ότι θα ήταν επίσης δύσκολο για τις ΗΠΑ να επιβάλουν πλήρως περιορισμούς στο χερσαίο εμπόριο του Ιράν με την Τουρκία, το Ιράκ και την Κεντρική Ασία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν σύντομα οικονομική απομόνωση στο Ιράν «όπως δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος».

Τον Απρίλιο, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και το Πεντάγωνο ανακοίνωσαν την «Επιχείρηση Economic Fury». Στόχος της ήταν η εξάλειψη των πηγών εσόδων του Ιράν μέσω κυρώσεων και με την παρεμπόδιση ξένων διεθνών φορέων να συναλλάσσονται με το Ιράν. Περιλάμβανε επίσης ναυτικό αποκλεισμό για να σταματήσουν οι εξαγωγές από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ φέρεται επίσης να απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν – σύμμαχο των ΗΠΑ – εάν «εμποδίσει» τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησής του με το Ιράν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης με δημοσιογράφο του Fox News.

Οι ΗΠΑ και το Ομάν διαπραγματεύονται ξεχωριστά με την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας οδού ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Η σύγκρουση έχει διαταράξει σημαντικά την κυκλοφορία μέσω της κρίσιμης ναυτιλιακής διαδρομής των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας σε αύξηση των παγκόσμιων τιμών της ενέργειας. Περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται συνήθως από το στενό.

Εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ο Τραμπ δέχεται πιέσεις σχετικά με το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς καταναλωτές.