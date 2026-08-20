Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με τη Μπραν στον πρώτο αγώνα για τα play off του Europa Conference League και θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας, για να μη μείνει εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο.

Το παιχνίδι θα μπορούσε να αρχίσει με γκολ από… τα αποδυτήρια για τον «δικέφαλο του βορρά», καθώς στα πρώτα 15 δευτερόλεπτα ο Χατσίδης είχε ευκαιρία με σουτ εντός περιοχής αλλά ήταν πολύ άστοχος. Αμέσως μετά, στο 3′, ήταν η σειρά του Μύθου να πλησιάσει στο γκολ με το σουτ που κόντραρε και έφυγε λίγο δίπλα από το δοκάρι, με την ομάδα του Αλέσιο Λίσι να… ζεσταίνει τον κόσμο.

Οι «ασπρόμαυροι» πατούσαν πολύ καλύτερα στο πρώτο 10λεπτο, στο 12′ όμως ήταν η σειρά των Νορβηγών να γίνουν επικίνδυνοι, με τον Φίνε να κάνει ωραία ενέργεια από αριστερά και να στρώνει στον Έρικσεν, ο οποίος όμως αστόχησε από καλή θέση. Φάση, πάντως, που δεν επηρέασε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνέχισε να επιτίθεται με στόχο το γκολ.

Η ομάδα του Λίσι είχε φάση στο 14′ με σουτ του Χατσίδη που μπλόκαρε ο Ντίνγκελαντ, έγινε επικίνδυνη στο 16′ με την κεφαλιά του Σανταμαρία που έφυγε άουτ και είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 19′, όταν ο Τάισον άνοιξε για τον Γιαννούλη και αυτός βρήκε ωραία τον Χατσίδη που ήταν φάτσα με το τέρμα αλλά έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ.

Το προβάδισμα για τον «δικέφαλο του βορρά» θα μπορούσε να έρθει και με αυτογκόλ, στο 27′, από την κεφαλιά του Ντράγκσνες προς τα πίσω αλλά ο Ντίνγκελαντ κατάφερε να το σώσει και μετά το 30λεπτο ο ρυθμός του παιχνιδιού άρχισε να πέφτει και οι φιλοξενούμενοι πήραν ανάσες, κρατώντας πιο εύκολα το 0-0.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε καλά για τη Μπραν και το δεύτερο άρχισε ακόμη καλύτερα, καθώς κατάφερε να πάρει το προβάδισμα. Όχι στο 53′, όταν ο Ντε Ρέβε προ κενής εστίας, με τον Παβλένκα εξουδετερωμένο, κατάφερε να… μην σκοράρει, αλλά στο 57′, όταν ο Σόλτβεντ έδωσε στον Έρικσεν και αυτός με συρτό σουτ εντός περιοχής βρήκε δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ των φιλοξενούμενων επηρέασε ψυχολογικά τους «ασπρόμαυρους» και φάνηκε στη συνέχεια καθώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό, με τον Αλέσιο Λίσι να προχωράει άμεσα σε αλλαγές. Και τελικά δύο εξ αυτών που μπήκαν, ήταν οι πρωταγωνιστές στη φάση της ισοφάρισης.

Στο 80′ ο Λουσέ εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπάμπα με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, με τον ΠΑΟΚ να έχει χρόνο στη διάθεσή του για να ψάξει το δεύτερο γκολ και τη νίκη. Γκολ που δεν ήρθε όμως καθώς ο Εντιαγέ έκανε αδύναμο πλασέ στο 87′, μετά το γύρισμα του Τέιλορ, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία, με αποτέλεσμα όλα να είναι ανοιχτά για τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης (65′ Μπάμπα), Ζαφείρης, Σανταμαρία (65′ Λουσέ), Καμαρά (77′ Σορετίρε), Χατσίδης, Τάισον (65′ Τέιλορ), Μύθου (57′ Εντιαγέ).

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Σόλτβεντ, Ντράγκσνες, Κνούντσεν, Ντε Ρέβε, Πέντερσεν (86′ Κιάρτανσον), Σόρενσεν, Βάσμπεργκ, Ερικσεν, Γκούντμουνσον, Φίνε (93′ Ρέμεν).