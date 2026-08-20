Ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ του Φούντα (19′, 51′ πεν.).

Η ομάδα της Κρήτης επέστρεψε στην Ευρώπη για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια, θέλει το αποτέλεσμα που θα τη μετατρέψει σε φαβορί για την πρόκριση στη League Phase και το ξεκίνημα ήταν καλό.

Στο 19ο λεπτό ο Αϊτόρ σέντραρε από αριστερά και η μπάλα κόντραρε στον Παστόρ και στρώθηκε στον Φούντα, ο οποίος με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Αυτό ήταν το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και νωρίς στο δεύτερο η ομάδα του Χρήστου Κόντη σκόραρε ξανά: Μετά την εξέταση του VAR ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Πάστορ και ο Φούντας εκτέλεσε στο 51′ και έγραψε το 2-0.