Στα οφέλη που δημιουργεί για την ελληνική οικονομία η πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ αναφέρεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίζοντας ότι η κίνηση μειώνει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους και ενισχύει τον δημοσιονομικό χώρο της χώρας.

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός επιχειρεί να εξηγήσει με συγκεκριμένους αριθμούς τι σημαίνει στην πράξη η ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων και γιατί, όπως σημειώνει, τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν μπορούν απλώς να μετατραπούν σε πρόσθετες κρατικές παροχές.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για κάθε 1 δισ. ευρώ χρέους που αποπληρώνεται νωρίτερα, το Δημόσιο εξοικονομεί περίπου 30 εκατ. ευρώ σε τόκους ετησίως.

Με βάση αυτόν τον υπολογισμό, η φετινή πρόωρη αποπληρωμή των περίπου 12,8 δισ. ευρώ αναμένεται να μειώσει το κόστος τόκων κατά περίπου 370 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ποσό που σε ορίζοντα επταετίας προσεγγίζει τα 2,6 δισ. ευρώ.

Τα μισά δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν ήδη αποπληρωθεί

Ο υπουργός υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου η Ελλάδα είχε λάβει δάνεια συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ.

Μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, είχαν αποπληρωθεί πρόωρα 26,5 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου τα μισά από τα συγκεκριμένα δάνεια.

Η νέα αποπληρωμή των 12,84 δισ. ευρώ αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής για ταχύτερη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας και περιορισμό των τόκων που επιβαρύνουν κάθε χρόνο τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Για κάθε 1 δισ. ευρώ, κερδίζουμε περίπου 30 εκατ. ευρώ σε τόκους τον χρόνο», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Γιατί δεν δίνονται αυτά τα χρήματα στους πολίτες»

Ο υπουργός απαντά παράλληλα στην κριτική της αντιπολίτευσης για την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής αντί της διοχέτευσης των ίδιων κεφαλαίων σε μέτρα στήριξης.

Όπως υποστηρίζει, η απάντηση βρίσκεται στους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες; Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισχύοντες ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση παροχών, μπορούν όμως να αξιοποιηθούν για τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Πώς η μείωση των τόκων δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο

Το οικονομικό όφελος δεν περιορίζεται, σύμφωνα με τον υπουργό, μόνο στη λογιστική μείωση του χρέους.

Όσο χαμηλότερο είναι το ποσό που δαπανά το Δημόσιο για τόκους, τόσο περισσότερα περιθώρια δημιουργούνται στα επόμενα χρόνια για άλλες πολιτικές.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνδέει, έτσι, την πρόωρη αποπληρωμή με τη δημιουργία μεγαλύτερου δημοσιονομικού χώρου για τη στήριξη των πολιτών και της οικονομικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η ταχύτερη αποκλιμάκωση του χρέους αυξάνει σταδιακά την οικονομική αυτονομία της χώρας και περιορίζει την εξάρτησή της από το υψηλό κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών της υποχρεώσεων.

Στόχος να μειωθεί ταχύτερα το ελληνικό χρέος

Παρά τη μεγάλη αποκλιμάκωση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια ως ποσοστό του ΑΕΠ, το ελληνικό δημόσιο χρέος παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να χρησιμοποιεί διαθέσιμους πόρους για πρόωρες αποπληρωμές δανείων όταν κρίνει ότι αυτό είναι δημοσιονομικά συμφέρον.

Η στρατηγική έχει διπλό στόχο: αφενός να περιοριστεί το συνολικό βάρος του χρέους και αφετέρου να μειωθούν οι μελλοντικές δαπάνες για τόκους.

«Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης», αναφέρει ο υπουργός.

«Να μη στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δίνει στην επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής και διάσταση ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές.

Όπως σημειώνει, η λογική είναι να μην παραμείνει το βάρος των σημερινών υποχρεώσεων για τους πολίτες του μέλλοντος.

«Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος και δεν θα το παραδώσει στην επόμενη», καταλήγει.

Με τη φετινή αποπληρωμή των 12,84 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να επιταχύνει τη μείωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την περίοδο των μνημονίων, υποστηρίζοντας ότι η εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσιους τόκους θα μεταφραστεί μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερα περιθώρια άσκησης οικονομικής πολιτικής.