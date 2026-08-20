Ο Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε για τις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις και ο Ολυμπιακός τον καλεί άμεσα σε απολογία και όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε διακοπή συμβολαίου.

Με την απόφασή του να προχωρήσει σε καταγγελία του συμβολαίου του ζητώντας να μείνει ελεύθερος, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τη Ντουμπάι για συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 3 εκατ. ευρώ, ο διεθνής γκαρντ είχε δείξει ότι δεν σκόπευε να εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Αυτό επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη (20/8) και οι δύο πλευρές οδηγούνται πλέον στα άκρα, με την ΚΑΕ να τον καλεί σε απολογία και να είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διακοπή του συμβολαίου του.

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία», ανέφερε η επίσημη ενημέρωση των «ερυθρόλευκων».