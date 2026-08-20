Νέα ανοδική κίνηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει τα 94 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές ανεβάζουν εκ νέου το γεωπολιτικό ασφάλιστρο μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πρωτοφανή οικονομική απομόνωση του Ιράν.

Η ένταση γύρω από την Τεχεράνη επιστρέφει στο επίκεντρο της ενεργειακής αγοράς, με τους επενδυτές να επιχειρούν να αποτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα νέο κύμα αμερικανικών κυρώσεων τόσο στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου όσο και στις χώρες ή τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με το Ιράν.

Το απόγευμα της Πέμπτης, τα συμβόλαια Brent παράδοσης Οκτωβρίου ενισχύονταν κατά περίπου 2,3%, στα 93,90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό για παράδοση Σεπτεμβρίου κινούνταν στα 86,71 δολάρια, με άνοδο περίπου 90 σεντς.

Η «Οικονομική D-Day» του Τραμπ τρομάζει τις αγορές

Καταλύτης για τη νέα άνοδο αποτέλεσαν οι ιδιαίτερα επιθετικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος προανήγγειλε μια νέα φάση οικονομικού πολέμου απέναντι στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε χώρα προσφέρει οικονομική ή άλλη υποστήριξη στο Ιράν θα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με σοβαρές οικονομικές συνέπειες από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον δεν μπαίνουν μόνο κυβερνήσεις, αλλά και τράπεζες, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κρατικοί οργανισμοί και άλλες δομές που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, μπορούν να προσφέρουν στην Τεχεράνη πρόσβαση σε χρήμα, εμπόριο ή διεθνείς αγορές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη νέα στρατηγική ως τη σκληρότερη επιχείρηση οικονομικής πίεσης που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον μιας χώρας.

Στο στόχαστρο το ιρανικό πετρέλαιο και τα δίκτυα συναλλαγών

Ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές ενέργειας έχει η αναφορά του Τραμπ στις δραστηριότητες που επιτρέπουν στο Ιράν να συνεχίζει να διοχετεύει πετρέλαιο και κεφάλαια εκτός συνόρων.

Μεταξύ άλλων έκανε ειδική αναφορά σε:

λαθρεμπόριο πετρελαίου,

συναλλαγές σε ξένα νομίσματα,

μεταφορές ρευστότητας,

ανταλλακτήρια συναλλάγματος,

εταιρείες-βιτρίνες,

υπηρεσίες σχετικές με τη ναυτιλία και την πιστοποίηση πλοίων.

Το μήνυμα της Ουάσινγκτον είναι ότι επιχειρεί να κλείσει όχι μόνο τις επίσημες εμπορικές οδούς του Ιράν, αλλά και τα παράλληλα δίκτυα μέσω των οποίων η χώρα εξακολουθεί να πραγματοποιεί διεθνείς συναλλαγές.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν παρουσίασε ακόμη το ακριβές εύρος των νέων μέτρων ούτε διευκρίνισε ποια θα είναι η μορφή των κυρώσεων κατά τρίτων χωρών.

Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο

Η αγορά δεν αντιδρά μόνο στις κυρώσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, αλλά κυρίως στον κίνδυνο για την επόμενη ημέρα.

Το Ιράν αποτελεί σημαντικό παραγωγό πετρελαίου και οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού των εξαγωγών του μπορεί να αφαιρέσει ποσότητες από τη διεθνή αγορά.

Παράλληλα, η συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση αυξάνει τον φόβο μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης στη Μέση Ανατολή, περιοχή από την οποία περνά ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς αργού.

Όσο αυξάνεται η πιθανότητα νέων κυρώσεων, επιθέσεων ή προβλημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές, τόσο οι traders προσθέτουν ένα επιπλέον «ασφάλιστρο κινδύνου» στην τιμή του πετρελαίου.

Έτσι, ακόμη και πριν αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί το νέο αμερικανικό πακέτο πίεσης, οι τιμές έχουν ήδη κινηθεί υψηλότερα.

Τραμπ: «Δεν άδραξαν την ευκαιρία για συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι απέρριψε την ευκαιρία που, κατά τον ίδιο, της είχε προσφερθεί για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουάσινγκτον.

Μετά την αποτυχία αυτής της προσπάθειας, ο Τραμπ εμφανίζεται πλέον αποφασισμένος να μεταφέρει το βάρος της πίεσης στο οικονομικό πεδίο, επιδιώκοντας να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις του Ιράν.

Η στρατηγική αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ο πόλεμος που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου συνεχίζει να επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές και το διεθνές εμπόριο.

Η Τεχεράνη απαντά για «οικονομική τρομοκρατία»

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση και ιδιαίτερα σκληρή.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις νέες αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις «οικονομική τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι τελικός στόχος και βασικό θύμα των μέτρων είναι ο απλός ιρανικός πληθυσμός.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ακόμη ότι τέτοιου είδους πολιτικές συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση εξαιτίας της αμερικανικής πίεσης.

Σύμφωνα με το ιρανικό ΥΠΕΞ, οι νέες κυρώσεις δεν θα κάμψουν την αποφασιστικότητα της χώρας να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα εθνικά της συμφέροντα.

Ο φόβος των δευτερογενών κυρώσεων

Για τις διεθνείς αγορές, ένα από τα σημαντικότερα σημεία των δηλώσεων Τραμπ είναι η απειλή κατά τρίτων χωρών και επιχειρήσεων.

Εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε εκτεταμένες δευτερογενείς κυρώσεις, εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να αναγκαστούν να επιλέξουν μεταξύ της πρόσβασης στην αμερικανική αγορά και των συναλλαγών με το Ιράν.

Ακριβώς αυτή η δυνατότητα καθιστά την αμερικανική πίεση ιδιαίτερα ισχυρή.

Το ερώτημα είναι πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει η κυβέρνηση Τραμπ και, κυρίως, πώς θα αντιδράσουν μεγάλοι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης εάν οι νέοι κανόνες αρχίσουν να επηρεάζουν άμεσα τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το Brent ξανά κοντά σε κρίσιμο όριο

Η προσέγγιση των 94 δολαρίων επαναφέρει πλέον τη συζήτηση για το αν το Brent μπορεί να κινηθεί προς τα 100 δολάρια, εφόσον η ένταση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τρεις παράγοντες: το πραγματικό εύρος των αμερικανικών κυρώσεων, την επίδρασή τους στις ιρανικές εξαγωγές και την εξέλιξη της στρατιωτικής σύγκρουσης.

Προς το παρόν, πάντως, η αγορά στέλνει ένα καθαρό μήνυμα: κάθε νέα κλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχει πλέον άμεση αντανάκλαση στην τιμή του πετρελαίου.

Και όσο το γεωπολιτικό ρίσκο παραμένει υψηλό, η ενεργειακή αγορά δύσκολα θα επιστρέψει σε συνθήκες ηρεμίας.