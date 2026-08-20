Ο Μόουζες Ντέιβιντ Κόμπναν είναι ο παίκτης του Λεβαδειακού για τον οποίο έκανε ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης, μετά το παιχνίδι των δύο ομάδων για το κύπελλο Ελλάδας.

Η ομάδα της Αρκαδίας ηττήθηκε με 2-0 στον αγώνα που θα έκρινε το ποια εκ των δύο ομάδων θα έπαιρνε την πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης, αποφάσισε όμως να καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ενός παίκτη των Βοιωτών.

Πρόκειται για τον Κόμπναν που μπήκε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη, με τους ανθρώπους του Αστέρα Τρίπολης να υποστηρίζουν πως ο Νιγηριανός εξτρέμ δεν είχε δηλωθεί στο φύλλο αγώνα ούτε στους βασικούς ούτε στους αναπληρωματικούς, αλλά στους υπόλοιπους παίκτες.

Στην Τρίπολη, επομένως, θεωρούν πως δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής και η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ θα είναι αυτή που θα αποφασίσει αν έχουν δίκιο, οπότε ο Αστέρας θα πάρει τη νίκη στα χαρτιά και κατ’ επέκταση την πρόκριση για τη League Phase, ή όχι.