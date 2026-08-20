Στην Πολωνία, ένας 30χρονος μεθυσμένος Ουκρανός πολίτης προκάλεσε πανικό σε χώρο στάθμευσης κοντά σε παραλία λίμνης στο χωριό Żechice, προκαλώντας υλικές ζημιές σε 8 αυτοκίνητα και 2 τροχόσπιτα.

Μια τραγωδία θα μπορούσε να είχε συμβεί στην παραλία του Rzeczyce, στο Βοεβοδάτο της Σιλεσίας. Ένας 30χρονος Ουκρανός πολίτης, με συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα πάνω από 1,8 ανά χίλια, κάθισε στο τιμόνι ενός Volvo και άρχισε να εμβολίζει παρκαρισμένα αυτοκίνητα.



Δεκα οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ ολόκληρο το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο.

Η επέμβαση των πολιτών και οι καταστροφές

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του Volvo βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να τον σταματήσουν, φοβούμενοι ότι μπορεί να τους παρασύρει, και τελικά απέκλεισαν το αυτοκίνητο ανάμεσα σε άλλα οχήματα.

Ως αποτέλεσμα του περιστατικού, υπέστησαν ζημιές 8 επιβατικά αυτοκίνητα και 2 τροχόσπιτα.

Αντιμέτωπος με βαριές ποινές φυλάκισης

Η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του οδηγού διαπιστώθηκε ότι ήταν 1,8 ανά χίλια. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι στον άνδρα είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης λόγω προηγούμενων παραβάσεων.



Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και κατά παράβαση της δικαστικής απαγόρευσης οδήγησης, είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 8 ετών.