Στους 16 ανέρχεται ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τις νέες, σαρωτικές ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν το Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, την ώρα που η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κάνει λόγο για μια μαζική νυχτερινή επιχείρηση. Οι δυνάμεις της Μόσχας εξαπέλυσαν δεκάδες πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους, καθώς και 168 drones, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε υποδομές.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξέσπασε κατά των συμμάχων της χώρας, τονίζοντας πως η καθυστέρηση στην αναπλήρωση των αποθεμάτων αεράμυνας κοστίζει καθημερινά ανθρώπινες ζωές, αφήνοντας την πρωτεύουσα εκτεθειμένη.

Η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σχεδόν το 90% των drones και οι περισσότεροι πύραυλοι κρουζ καταρρίφθηκαν. Δεν διευκρίνισε πόσοι βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν ούτε αν κάποιοι από αυτούς αναχαιτίστηκαν.



Οι πάνω όροφοι μιας εννεαόροφης πολυκατοικίας καταστράφηκαν στην συνοικία Σολομιάνσκι του Κιέβου, όπου καταγράφηκε η πλειοψηφία των 15 θανάτων που στην πρωτεύουσα , δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, ο οποίος ζήτησε η Παρασκευή να κηρυχθεί ημέρα πένθους.

That’s the house russians hit in Kyiv last night. It’s surrounded by other civilian houses, a school, and a hospital.



There were NO military targets. People were simply living their lives.



The death toll has risen to 15. pic.twitter.com/4OkVbCbLz7 — Victoria (@victoriaslog) August 20, 2026

Σε δύο άλλες περιοχές προκλήθηκαν ζημιές, είπε ο Κλίτσκο, όπου επλήγησαν ένα σχολείο και ένα παιδικό νοσοκομείο όπως επίσης εγκαταστάσεις μη κατοικήσιμες και αποθήκες.



Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Μόσχα επιτέθηκε στο Κίεβο και στην γύρω περιοχή με αεροπορικές επιθέσεις και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πλήττοντας εγκαταστάσεις που παράγουν εξαρτήματα για drones, μια στρατιωτική αποθήκη και ένα κόμβο εφοδιασμού, όπως επίσης και άλλους στόχους.

The death toll from a Russian missile strike on Kyiv has risen to 12, while at least 34 others were injured, according to Kyiv Mayor Vitali Klitschko.



Emergency crews continue to work at the scene as authorities assess the full extent of the damage. pic.twitter.com/6qwdPKb2yM — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 20, 2026

Καθώς η Ρωσία έχει εντείνει τις βαλλιστικές επιθέσεις της τους τελευταίους μήνες, ο Ζελένσκι έχει ζητήσει από τους συμμάχους να αναπληρώσουν τα αποθέματα της Ουκρανίας σε αναχαιτιστικούς πυραύλους Patriot — το μόνο όπλο στο οπλοστάσιό της που είναι ικανό να καταρρίψει έναν βαλλιστικό πύραυλο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Οι πύραυλοι αναχαίτισης για τα συστήματα Patriot δεν έχουν ακόμη αντικατασταθεί, και χρειάζονται καθημερινά», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram. «Κάθε επιπλέον πύραυλος σώζει τις ζωές του λαού μας.»