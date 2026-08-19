Τραγωδία σημειώθηκε σε θάλασσα, με οικογένεια να πνίγεται, όταν ένα από τα παιδιά της πιάστηκε σε δίχτυα ψαρέματος.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Shoreham-by-Sea, στο Δυτικό Σάσεξ της Βρετανίας, όταν ένα ανδρόγυνο μαζί με δύο κορίτσια -το ένα στην εφηβεία- πήγαν να κολυμπήσουν.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το πόδι του ενός παιδιού πιάστηκε στα δίχτυα και η οικογένειά του έσπευσε να το βοηθήσει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε στον πνιγμό των δύο ενηλίκων και του ενός κοριτσιού. Ο 24χρονος, Τζο Κρισπ, δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ντόπιος ψαράς, στη θάλασσα βρίσκονταν «δύο ενήλικες και δύο παιδιά». «Ένα από τα παιδιά, όπως φαίνεται, μπλέχτηκε σε δίχτυ ψαρέματος», είπε.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από μαρτυρίες και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ως η αιτία του δυστυχήματος. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να εξακριβώσει τι ακριβώς συνέβη.

Το BBC, επικαλούμενο τη βρετανική αστυνομία, έγραψε ότι επέζησε μόνο το ένα κορίτσι, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, χωρίς να έχει ανακοινωθεί αν πρόκειται για την έφηβη της οικογένειας ή το μικρότερο παιδί.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι η οικογένεια είχε κατασκηνώσει κοντά στο λιμάνι τις τελευταίες εβδομάδες. Τα ονόματα των τριών ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν έχουν ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η οικογένεια φέρεται να έχει συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό.