Σημαντική ανάσα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς δίνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για την πορεία των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα μας υποχώρησε στο -0,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, ενώ σε μηνιαία σύγκριση σημείωσε αισθητή πτώση κατά -2,3%. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρωζώνης όσον αφορά τη μηνιαία μείωση, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κινήθηκε στο 0,8% ετησίως.



Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει ούτε πανηγυρίζει. Αντίθετα, εντατικοποιεί τη μάχη κατά της ακρίβειας για τη μόνιμη αποκλιμάκωση του κόστους διαβίωσης των νοικοκυριών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:



«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.



Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, για να λειτουργεί η αγορά με πιο δίκαιο, ανταγωνιστικό τρόπο.



Άλλωστε, η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι συνολική, καθώς περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της φορολογίας -ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους- και τη συνεχή προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα.



Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η προετοιμασία της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής και των φορέων της επιχειρηματικότητας.



Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα του κόστους ζωής δεν λύνονται ούτε με συνθήματα, ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε με επιμονή την προσπάθεια για τη στήριξη της κοινωνίας».