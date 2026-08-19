Την επιστροφή αιτούντων άσυλο στην Ιταλία αναμένεται να ζητήσει η Ελβετία, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συμφωνιών για τις λεγόμενες «δευτερογενείς ροές», όπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera.

H Ελβετία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχει υπογράψει συμφωνία σύνδεσης με το κεκτημένο του Σένγκεν, με αντικείμενο την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών μεταξύ των χωρών της Ένωσης.

Η εφημερίδα του Μιλάνου προσθέτει ότι εκπρόσωπος της ελβετικής κυβέρνησης τόνισε ότι «οι επιστροφές αιτούντων άσυλο προς την Ιταλία θα πραγματοποιηθούν σταδιακά», αρχίζοντας από τα τέλη Αυγούστου. Ιταλοί σχολιαστές υπογραμμίζουν παράλληλα ότι οι δυο χώρες δεν έχουν συζητήσει το όλο θέμα και ότι αναμένεται να διαπιστωθεί πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση της Ρώμης.

Στο μεταξύ, από την Γερμανία ανακοινώθηκε ότι η 22χρονη Σομαλή Αμπντιρισάκ Γουαρσάμε (η οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα επέστρεφε σήμερα με πτήση του γερμανικού δημοσίου από την Βαυαρία στην Ρώμη) πρόκειται να παραμείνει στην Νυρεμβέργη. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στο ότι η τοπική Ευαγγελική Εκκλησία έκανε γνωστό ότι η κοπέλα «πρόκειται να τεθεί υπό την προστασία της, μέχρι η Γερμανία κάνει δεκτό το αίτημα της Ιταλίας να ακυρώσει την απόφαση απέλασής της».

Η Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ώστε η Αμπντιρισάκ Γουαρσάμε να μπορέσει να παραμείνει σε επαφή με συγγενείς της που ζουν στην Γερμανία και διότι «υφίστανται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να της χορηγηθεί άσυλο», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.