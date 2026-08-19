Παρατεταμένο κύμα ζέστης, ίσως και καύσωνα, περιμένουν οι μετεωρολόγοι τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου, με τον Γιάννη Καλλιάνο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Ό,τι δεν έκανε ο καιρός όλο το καλοκαίρι, θα το κάνει το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου».

Σύμφωνα με όσα λέει ο Γιάννης Καλλιάνος σε βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook, «το φετινό καλοκαίρι κύλησε μέχρι στιγμής σχετικά ήπια για τη χώρα μας χωρίς πολλές και παρατεταμένες εξάρσεις πολύ υψηλών θερμοκρασιακών τιμών. Φαίνεται όμως ότι ένα σημαντικό μέρος της ζέστης που δεν ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι ενδέχεται να το βιώσουμε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Ήδη από αύριο, Πέμπτη 20 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει φτάνοντας σταδιακά στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό επίπεδο. Η πιο ουσιαστική όμως άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι θα ξεκινήσει από το Σάββατο 22 Αυγούστου και στη συνέχεια, διότι θερμότερες αέριες μάζες θα κινηθούν προς τη χώρα μας.

Το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα στις θερμότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουμε τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου κυρίως στη Θεσσαλία, σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής και νότιας Πελοποννήσου, όπως και σε τμήματα της δυτικής Στερεάς.

Στην Αθήνα η θερμοκρασία όλες αυτές τις ημέρες θα φτάνει τους 38 περίπου βαθμούς Κελσίου.

Από την Τρίτη 25 Αυγούστου και στη συνέχεια, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της θερμοκρασίας. Δεν αποκλείονται τότε θερμοκρασίες 40 με 41 βαθμών Κελσίου και πιθανώς τοπικά ακόμη και υψηλότερες, ίσως και 42 στις πιο ευπαθείς στη ζέστη περιοχές. Αυτό το σενάριο όμως ακόμα δεν έχει κλειδώσει και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι ακόμα νωρίς για να θεωρήσουμε αυτές τις τιμές δεδομένες. Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα στα προγνωστικά μοντέλα όσο ως προς την κορύφωση όσο και ως προς τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου καύσωνα.

Δεν διαφαίνεται μια ζέστη δύο ή τριών ημερών, αλλά μία πιθανώς παρατεταμένη θερμή περίοδος. Κάποια σενάρια τη διατηρούν μέχρι τις 26 με 27 Αυγούστου, ενώ άλλα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο οι υψηλές θερμοκρασίες να μας συνοδεύσουν μέχρι και το τέλος του μήνα ή ακόμα και στις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου».

Για «εμμονική ζέστη προ των πλών» κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας. Όπως επισημαίνει, «αρκετά θερμό ενδέχεται να είναι το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου στη χώρα μας με τη ζέστη να αποκτά μεγάλη διάρκεια και επιμονή.

Η θερμοκρασία φαίνεται να διατηρείται για αρκετές ημέρες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ μέσα σε αυτό το θερμό διάστημα δεν αποκλείονται και επεισόδια καύσωνα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές».

«Θα πάμε ίσως και προς τον τελευταίο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Οι τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού μάς επιφύλασσαν αυτή την έκπληξη. Θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε αρκετά υψηλά μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον», ανέφερε νωρίτερα σήμερα η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυρσάκη.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο.

Με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δεδομένα, το Σάββατο, την Κυριακή και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται τοπικά θερμοκρασίες γύρω στους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμή εισβολή αναμένεται να επηρεάσει μεγάλο μέρος της Ελλάδας, με υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούνται για αρκετές ημέρες. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, με την κλασική κυκλοφορία που ευνοεί την άνοδο θερμών αέριων μαζών από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, σημειώνει: «Τα τελευταία ensemble προγνωστικά στοιχεία αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Οι προγνώσεις των ECMWF ENS και GEFS συμφωνούν ως προς τη γενική τάση, παρουσιάζουν όμως διαφορές ως προς την ένταση της θερμής εισβολής. Και αυτή η διαφορά είναι σημαντική, καθώς ακόμη δεν μας επιτρέπει να μιλήσουμε με βεβαιότητα για ένα γενικευμένο επεισόδιο καύσωνα.

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία από περίπου 32-33°C στις 18 Αυγούστου ανεβαίνει σταδιακά και σύμφωνα με τη διάμεσο του ECMWF ENS πλησιάζει τους 38°C στις 24-26 Αυγούστου. Το GEFS εμφανίζεται κατά διαστήματα θερμότερο, προσεγγίζοντας τους 39-40°C.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει η Θεσσαλονίκη, όπου από τους 32-33°C περνάμε σταδιακά στους 36-37°C, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος των ελάχιστων θερμοκρασιών προς τους 26°C.

Στη Λάρισα, όπως συνήθως συμβαίνει σε θερμές καταστάσεις λόγω της ηπειρωτικότητας, η άνοδος είναι περισσότερο έντονη. Το ECMWF ENS οδηγεί τη μέγιστη κοντά στους 37-38°C, ενώ το GEFS παρουσιάζει ένα σαφώς θερμότερο σενάριο, με τιμές που φτάνουν ακόμη και περίπου τους 40-41°C.

Στην Πάτρα, τέλος, το ECMWF κινείται στην κορύφωση γύρω στους 37°C, ενώ και εδώ το GEFS εμφανίζεται θερμότερο, πλησιάζοντας κατά περιόδους τους 40°C.

Με μια πρώτη σύγκριση με τις κλιματικές τιμές του Αυγούστου, οι προβλεπόμενες μέγιστες βρίσκονται κατά προσέγγιση 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με πιθανότητα τοπικά η θετική απόκλιση να είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Πρόκειται επομένως για μια σαφή θερμή ανωμαλία και όχι απλώς για συνηθισμένες υψηλές θερμοκρασίες του Αυγούστου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και την Πάτρα τα ensemble φέρνουν τις ελάχιστες ακόμη και κοντά στους 28-29°C κατά την κορύφωση του επεισοδίου. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι πολύ υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν προτιμότερο να είμαστε ακόμη συγκρατημένοι ως προς τον χαρακτηρισμό “καύσωνας”.

Τα τελευταία ensemble προγνωστικά στοιχεία αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αρκετά σαφή εικόνα για σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στη χώρα μας κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται κυρίως μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Οι προγνώσεις των ECMWF ENS… pic.twitter.com/zCuFxBSN3H — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 18, 2026

Τα ensemble δείχνουν με αρκετά μεγάλη συνέπεια ότι έρχεται μια περίοδος σημαντικά υψηλότερων θερμοκρασιών. Δεν υπάρχει όμως ακόμη η ίδια βεβαιότητα για το εάν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες -ιδιαίτερα οι τιμές των 40°C και άνω- θα αποκτήσουν μεγάλη γεωγραφική έκταση και διάρκεια.

Επιπλέον, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση μεταξύ των δύο βασικών ensemble συστημάτων. Το GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, ιδιαίτερα στις μέγιστες θερμοκρασίες. Το ECMWF προς το παρόν διατηρεί ένα σχετικά ηπιότερο σενάριο, χωρίς όμως να αναιρεί την έντονη θερμή τάση.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι μετά τις 24–25 Αυγούστου αυξάνεται η διασπορά των ensemble μελών. Όσο μεγαλώνει ο χρονικός ορίζοντας, τόσο αυξάνεται φυσιολογικά και η αβεβαιότητα για το ακριβές ύψος της θερμοκρασίας.

Με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, η ασφαλέστερη διατύπωση είναι ότι η χώρα οδεύει προς ένα ισχυρό και σχετικά παρατεταμένο θερμό επεισόδιο, με θερμοκρασίες περίπου 4-6°C υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.

Το κρίσιμο διάστημα φαίνεται να είναι οι 24 και 25 Αυγούστου, ενδεχομένως και η 26η Αυγούστου.

Εάν στις επόμενες ανανεώσεις των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθούν ή ενισχυθούν τα θερμότερα σενάρια, με 38-40°C ή και υψηλότερες θερμοκρασίες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, τότε θα υπάρχουν πλέον ισχυρότερα επιχειρήματα για τον χαρακτηρισμό του επεισοδίου ως καύσωνα.

Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε την ισχυρή θερμή τάση ως το πιο αξιόπιστο μήνυμα της πρόγνωσης και περιμένουμε τις επόμενες ανανεώσεις για να διαπιστώσουμε εάν το θερμό επεισόδιο θα περάσει τελικά το κατώφλι του καύσωνα.

Όσα ΜΜΕ κάνουν αναπαραγωγή του παρόντος καλούνται να τηρήσουν μετρημένη γραμμή πέραν τίτλων εντυπωσιασμού».