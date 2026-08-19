Με φόντο τα καταγάλανα νερά στις ακτές της Ισπανίας, η Βάσω Λασκαράκη μοιράστηκε στιγμιότυπα όπου φωτογραφίζεται πάνω στα βράχια, επιλέγοντας λεοπάρ και μαύρο μπικίνι.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Λευτέρης Σουλτάτος, βρίσκονται στη Μαγιόρκα, το μεγαλύτερο νησί των Βαλεαρίδων, επιλέγοντας έναν προορισμό του εξωτερικού για το υπόλοιπο της θερινής περιόδου.

Οι βόλτες με το κάμπριο και οι σταθμοί του καλοκαιριού

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βάσω Λασκαράκη δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες της παραμονής τους εκεί.

Σε ένα από τα stories, η ίδια καταγράφει τον Λευτέρη Σουλτάτο τη στιγμή που οδηγεί ένα κάμπριο αμάξι, σχολιάζοντας με χιούμορ τις προτιμήσεις του στα οχήματα, ενώ ακολούθησε και κοινό τους στιγμιότυπο από την παραλία.

Η συγκεκριμένη απόδραση έρχεται μετά από μια σειρά μετακινήσεων εντός Ελλάδας. Το φετινό καλοκαίρι, το ζευγάρι επισκέφθηκε αρκετά νησιά, όπως τη Μήλο και τη Σητεία, ενώ πέρασε ένα διάστημα στην Κρήτη, σημείο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σεφ.