Η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ κλείνει τα 53 της χρόνια σε μια περίοδο που ελάχιστα θυμίζει τη ζωή που είχε συνηθίσει ως σύζυγος του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου.

Η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της και η μεταμόσχευση πνεύμονα έχουν περιορίσει δραστικά την παρουσία της στις επίσημες υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα, η υπόθεση του γιου της Μάριους Μποργκ Χόιμπι (Marius Borg Hoiby) εξακολουθεί να απασχολεί τη Νορβηγία, ενώ οι αποκαλύψεις για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν έχουν προσθέσει ακόμη μία δύσκολη παράμετρο.

Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά το μέλλον της ίδιας: τι σημαίνει η σημερινή εικόνα για την προοπτική της να γίνει βασίλισσα της Νορβηγίας;

Η δημοσκόπηση που αλλάζει τη συζήτηση για την πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ

Η πιο καθαρή ένδειξη έρχεται από τη δημοσκόπηση της InFact για τη νορβηγική εφημερίδα VG, στην οποία συμμετείχαν 1.030 άνθρωποι.

Το 44% των ερωτηθέντων απάντησε ότι η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ δεν θα πρέπει να γίνει βασίλισσα, ενώ το 32,5% τάχθηκε υπέρ της μελλοντικής ανόδου της στον θρόνο.

Την ίδια στιγμή, το 60,9% δήλωσε ότι επιθυμεί η Νορβηγία να παραμείνει μοναρχία. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά 11 μονάδες σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εφημερίδας.

Οι αριθμοί αυτοί δεν αλλάζουν τη σειρά της διαδοχής, όμως καταγράφουν τη στάση μιας μερίδας της νορβηγικής κοινωνίας απέναντι στο ενδεχόμενο η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ να βρεθεί κάποια στιγμή στον θρόνο.

Η υπόθεση Μάριους και η επιλογή της να σταθεί πρώτα ως μητέρα

Παράλληλα με τα προβλήματα υγείας, η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ έχει κληθεί να διαχειριστεί τη δικαστική υπόθεση του μεγαλύτερου γιου της, Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

Η ίδια έχει επιλέξει να σταθεί στο πλευρό του γιου της, ακόμη και όταν η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Όταν ο Μάριους οδηγήθηκε στη φυλακή, η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ και ο πρίγκιπας Χάακον τον επισκέφθηκαν.

Η συγκεκριμένη κίνηση προκάλεσε συζήτηση στη Νορβηγία, καθώς το ζευγάρι βρέθηκε να διαχειρίζεται μια εξαιρετικά προσωπική οικογενειακή υπόθεση την ώρα που ο γιος τους αντιμετώπιζε σοβαρές νομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μάριους βρίσκεται πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό στην επίσημη κατοικία, γεγονός που έχει επίσης προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια αντιμετωπίζει την υπόθεσή του.

Για την πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ, πάντως, η οικογενειακή διάσταση της υπόθεσης παραμένει ξεχωριστή από τον θεσμικό της ρόλο.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η δημόσια τοποθέτηση

Ένα ακόμη ζήτημα που επιβάρυνε την εικόνα της ήταν οι πληροφορίες για τη σχέση της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έφερε ξανά τη συγκεκριμένη σχέση στη δημόσια συζήτηση και η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ επέλεξε να τοποθετηθεί με επίσημη ανακοίνωση.

Στο μήνυμά της ανέφερε:

«Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη λύπη μου για τη φιλία μου με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Είναι σημαντικό να ζητήσω συγγνώμη από όλους εσάς που σας απογοήτευσα. Ορισμένα μηνύματα μεταξύ του Έπσταϊν και εμένα δεν αντιπροσωπεύουν το πρόσωπο που θέλω να είμαι. Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έφερα τη βασιλική οικογένεια, ιδιαίτερα τον βασιλιά και τη βασίλισσα».

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα ερωτήματα γύρω από τη δημόσια εικόνα της.

Η μεταμόσχευση πνεύμονα και η αποχώρηση από το προσκήνιο

Η υγεία της πριγκίπισσας Μέττε Μάριτ είναι, ωστόσο, το ζήτημα που έχει επηρεάσει περισσότερο την καθημερινότητά της.

Από το 2018 αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε. Τον Ιανουάριο του 2026 περιορίστηκαν σημαντικά οι δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς η κατάστασή της απαιτούσε μεγαλύτερη προσοχή.

Στις 17 Μαΐου, κατά την Εθνική Ημέρα της Νορβηγίας, εμφανίστηκε δημόσια με συμπληρωματικό οξυγόνο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 5 Ιουνίου, η βασιλική οικογένεια ανακοίνωσε ότι είχε μπει στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Στις 17 Ιουνίου εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο και υποβλήθηκε στην επέμβαση.

Η διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί και το πρόγραμμα του πρίγκιπα Χάακον, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της συζύγου του ενώ παράλληλα συνεχίζει τις θεσμικές του υποχρεώσεις.

Η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ έχει κάνει έκτοτε ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις. Μία από τις πιο πρόσφατες αφορούσε την επίσκεψή της στον βασιλιά Χάραλντ, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Η Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και η νέα γενιά

Την ώρα που η πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ παραμένει μακριά από μεγάλο μέρος του επίσημου προγράμματος, τα παιδιά της έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη δημόσια παρουσία.

Η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, δεύτερη στη σειρά διαδοχής μετά τον πατέρα της, έχει αρχίσει να αναλαμβάνει περισσότερες εμφανίσεις και υποχρεώσεις. Παράλληλα, μεγαλύτερη παρουσία έχει και ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νορβηγική μοναρχία προετοιμάζεται σταδιακά για την επόμενη γενιά, ενώ ο Χάακον παραμένει ο διάδοχος του βασιλιά Χάραλντ.

Για την πριγκίπισσα Μέττε Μάριτ, τα φετινά γενέθλια έρχονται επομένως με μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Η υγεία της, η υπόθεση του Μάριους και η εικόνα της στη νορβηγική κοινωνία έχουν δημιουργήσει ένα διαφορετικό σκηνικό από εκείνο που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια.

Το αν αυτά θα επηρεάσουν τελικά τη θέση της ως μελλοντικής βασίλισσας είναι ένα ζήτημα που παραμένει ανοιχτό και συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το πώς θα εξελιχθούν τόσο η κατάσταση της υγείας της όσο και η στάση της κοινής γνώμης.