Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Πέμπτη (20/8) τη Χράντετς Κράλοβε στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του Europa Conference League και ο Τζέικομπ Νίστρουπ αναφέρθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα του και στους στόχους που έχει ο ίδιος.

Οι «πράσινοι» θέλουν την πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν ώστε να κάνουν βήμα πρόκρισης στη League Phase και ο Δανός προπονητής είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Παιχνίδι με μία άγνωστη αντίπαλο, τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πάρει σκορ πρόκρισης:

«Πρώτα από όλα το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όπως κάναμε μετά τα πρώτα τριάντα λεπτά στην Σόφια. Να παίξουμε με περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι κάναμε. Όταν είσαι σε μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Να είμαστε πιο δυνατοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά παράλληλα θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στους αντιπάλους μας. Έκαναν δύο πολύ καλά παιχνίδια με την Μπεσίκτας. Έχουμε δύο ματς για να πάρουμε τη πρόκριση κι αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας».

Στα προκριματικά δεν έχει κερδίσει ακόμα εντός έδρας ο Παναθηναϊκός, υπάρχει κάποια εξήγηση γι αυτό;

«Απλή σύμπτωση, αν δείτε τα στατιστικά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει κι εντός έδρας. Εκτός έδρας με την Πάκσι θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει και με περισσότερα γκολ και μετά ήμασταν νευρικοί στο εντός. Με την ΤΣΣΚΑ 1948 πίστευα μετά το πρώτο γκολ ότι θα σκοράρουμε άμεσα και δεύτερο και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ματς, αλλά μετά δεν ήμασταν καλοί. Ελπίζω αύριο να πάρουμε τη πρώτη εντός έδρας νίκη της σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια και θα κριθεί σε δύο ματς η πρόκριση, όμως θέλω να πάρουμε οπωσδήποτε τη νίκη αύριο. Μία νίκη αύριο θα ήταν υπέροχη».

Για την προτίμηση Καμαρά – Τσιριβέγια στο κέντρο κι αν είναι προσαρμογή στον αντίπαλο. Ποιοι είναι οι λόγοι που τους επιλέγετε;

«Δεν είναι σίγουρο ότι αυτοί θα παίξουν κι αύριο. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ο Κοντούρης δουλεύει πάρα πολύ καλά, πολύ σκληρά και ξέρω ότι είχε μερικά πολύ καλά παιχνίδια χθες. Ο Τσέριν είναι στην 5η του σεζόν στην ομάδα, είναι πιστός και τον υπολογίζουμε απόλυτα. Θα έχουμε και τον Κάνγκουα μετά τα προκριματικά. Αυτό σημαίνει ότι ένας παίκτης που σήμερα παίζει, μπορεί την άλλη εβδομάδα να είναι στον πάγκο. Όταν είσαι στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να έχεις και καλούς παίκτες στον πάγκο, έτσι γίνεται. Έχουμε καλό βάθος στην ομάδα και είμαι ικανοποιημένος με αυτό».

Πόσο απέχει η εικόνα του Παναθηναϊκού στα προκριματικά από αυτό που θέλει να δει ο Νίστρουπ στα μέσα και στη συνέχεια της σεζόν;

«Δεν έχω όνειρα, έχω ξεκάθαρους στόχους. Θέλω κι ελπίζω να παίξουμε πολύ καλύτερα. Μία σταθερή ομάδα που θα παίζει συνεχώς καλά. Όπως έχω πει από την πρώτη μέρα, είμαι εδώ για να πάρω αρχικά αποτελέσματα, με μία πολύ νέα ομάδα. Έχουμε λίγο καιρό μαζί, αλλά πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και θα βελτιωθούμε κι άλλο. Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, ούτε να παίξουμε τέλεια σε δύο εβδομάδες, όμως τώρα θέλουμε τα αποτελέσματα, αυτό έχει σημασία».