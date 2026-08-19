Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από παραδοσιακό γλέντι με την Έφη Θώδη κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ένας ιερέας, ανέβηκε στην πίστα κρατώντας ένα καρπούζι.

Το απρόσμενο κέρασμα στη μέση του προγράμματος

Δίχως να διστάσει, ο άνδρας έκοψε το φρούτο μπροστά στην τραγουδίστρια και της προσέφερε ένα κομμάτι την ώρα που εκείνη βρισκόταν στο μικρόφωνο. Η Έφη Θώδη δέχτηκε το κέρασμα, δοκίμασε χωρίς να διακόψει το τραγούδι και συνέχισε τη ροή του προγράμματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έγινε viral, οι παρευρισκόμενοι στο πανηγύρι αντέδρασαν με χειροκροτήματα και φωνές. Η τραγουδίστρια κράτησε το κομμάτι στο χέρι, συνέχισε να κινείται στον ρυθμό της μουσικής και ο ιερέας απομακρύνθηκε από την πίστα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κίνησής του.