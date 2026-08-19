Σώος και χωρίς τραυματισμούς ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή στο Πόρτο Ράφτη ο μοναδικός επιβαίνων σκάφους στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά, μετά την άμεση επέμβαση των αρχών.

Ο άνδρας παρελήφθη από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και οδηγήθηκε στο λιμάνι Μαρκοπούλου. Εκεί βρίσκεται προληπτικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τον απαραίτητο έλεγχο της κατάστασης της υγείας του.

Η εστία της πυρκαγιάς ήταν περιορισμένης έκτασης, γεγονός που επέτρεψε την ακαριαία αντιμετώπισή της πριν προκληθούν σοβαρότερες ζημιές ή επεκταθεί το μέτωπο στο ταχύπλοο.