Ο Τζάνι Ινφαντίνο βρίσκεται σε όλο και πιο δύσκολη θέση ενόψει των εκλογών της FIFA τον Μάρτιο του 2027, καθώς ένας εκ των αντιπροέδρων, ο Σάντορ Τσάνι, απέσυρε την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του.

Μπορεί το σχέδιο για πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές να αποσύρθηκε, αυτό όμως δεν σημαίνει πως έγιναν όλα μέλι-γάλα ξανά, καθώς ο Ινφαντίνο δέχεται πυρά από παντού. Ακόμη και από στενούς συνεργάτες του, όπως ο Σάντορ Τσάνι.

Ο πρόεδρος της ουγγρικής ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της FIFA, ένας εκ των οκτώ αντιπροέδρων, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο, με την οποία τον ενημερώνει πως έχασε την εμπιστοσύνη του έπειτα από όσα έχουν γίνει εντός του καλοκαιριού.

Ο Τσάνι κάνει λόγο για για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου», ιδίως όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καθώς και το σχέδιο ανοίγματος της παγκόσμιας διοικητικής αρχής σε ιδιώτες επενδυτές, ένα πλάνο που εκπονήθηκε «χωρίς να ενημερωθεί το Συμβούλιο της FIFA».

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η απροσδόκητη απόλυση του Κέβιν Λαμούρ», του Γάλλου που ήταν Νο3 στην ιεραρχία της FIFA, προσθέτει ο Σάντορ Τσάνι και καταλήγει: «Η πεποίθησή μου ότι είστε ικανός να ηγηθείτε της FIFA με επιτυχία και αποτελεσματικότητα έχει υπονομευθεί».

Την περασμένη Δευτέρα (17/8), η FIFA ανακοίνωσε την αποχώρηση του Κέβιν Λαμούρ, γενικού διευθυντή επιχειρήσεων, θέση από την οποία επέβλεπε βασικούς διοικητικούς τομείς όπως το νομικό, την επικοινωνία και το προσωπικό. Ο Γάλλος ήταν μια από τις εξέχουσες φωνές εντός της διεθνούς συνομοσπονδίας που επέκρινε το έργο του Ινφαντίνο, ιδίως αναφορικά με την πρόθεσή του να παραχωρήσει σε ιδιώτες επενδυτές μέρος των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.