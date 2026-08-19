Οι καλοκαιρινές διακοπές του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη στην Κέρκυρα έχουν οικογενειακό χαρακτήρα, με το ζευγάρι να περνά χρόνο μαζί με τα παιδιά του μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ο τραγουδιστής, ο οποίος δεν συνηθίζει να δημοσιεύει πολλές προσωπικές στιγμές της οικογένειάς του, έκανε αυτή τη φορά μια μικρή εξαίρεση. Ανέβασε στα social media ένα βίντεο από βόλτα που έκανε μαζί με την Κάτια Ζυγούλη σε σημείο με έντονο φυσικό τοπίο.

Στο στιγμιότυπο οι δυο τους περπατούν σε έναν ήσυχο δρόμο, χωρίς την παρουσία κόσμου γύρω τους, απολαμβάνοντας τη βόλτα τους στην Κέρκυρα.