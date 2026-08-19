Τραγική κατάληξη είχε η κατάρρευση μιας τεράστιας μεταλλικής διαφημιστικής κατασκευής στην Πόλη του Μεξικού, καθώς η πινακίδα έπεσε πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο και η 53χρονη οδηγός του κατέληξε νεκρή.

Το δυστύχημα καταγράφηκε καρέ καρέ από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο φαίνεται ένα κόκκινο αυτοκίνητο να περνά από το σημείο ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν από την κατάρρευση. Το λευκό Honda που ακολουθεί, όμως, δεν προλαβαίνει να απομακρυνθεί. Η βαριά μεταλλική κατασκευή σωριάζεται πάνω στον δρόμο και καταπλακώνει το όχημα από την πλευρά του οδηγού.

Η 53χρονη María del Carmen Piña Arce σκοτώθηκε από την πρόσκρουση. Σύμφωνα με το μεξικανικό Enfoque Noticias, εργαζόταν ως ψυχολόγος, καθηγήτρια και θεραπεύτρια με ειδίκευση στις εξαρτήσεις.

Σύμφωνα με το μεξικανικό μέσο, την ώρα του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες στο σημείο, ενώ δίπλα στη μεταλλική κατασκευή πραγματοποιούσε ελιγμούς ένα φορτηγό-μπετονιέρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βαρύ όχημα ενδέχεται να προσέκρουσε στην κατασκευή, προκαλώντας την πτώση της πάνω στο οδόστρωμα. Οι ακριβείς συνθήκες, πάντως, εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ο οδηγός της μπετονιέρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλες ευθύνες για το θανατηφόρο περιστατικό.

Το βίντεο της κατάρρευσης είναι ιδιαίτερα σοκαριστικό, καθώς αποτυπώνει πόσο μικρή ήταν η χρονική απόσταση ανάμεσα στο αυτοκίνητο που πρόλαβε να περάσει και σε εκείνο που βρέθηκε ακριβώς κάτω από τη μεταλλική κατασκευή.