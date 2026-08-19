Ο πρίγκιπας Χριστόφορος, ο νεότερος γιος του βασιλιά Γεωργίου Α΄ και της βασίλισσας Όλγας, ήταν ένας άνδρας που λάτρευε την τέχνη, τη μουσική και την καλή ζωή. Ενώ οι γαλαζοαίματοι της εποχής έδιναν μάχες για ένα κομμάτι εξουσίας, εκείνος είχε ήδη απορρίψει τρεις προτάσεις να γίνει βασιλιάς: στην Πορτογαλία, τη Λιθουανία και την Αλβανία. Δεν ήθελε το βάρος και το άγχος του θρόνου.

Η βασίλισσα Όλγα, η μητέρα του πρίγκιπα Χριστόφορου

Η ζωή του άλλαξε οριστικά το καλοκαίρι του 1914 στο κοσμοπολίτικο Μπιλιάριτς της Γαλλίας. Εκεί γνώρισε τη Νάνσι Στιούαρτ. Η Αμερικανίδα ήταν 10 (σύμφωνα με άλλες πηγές 15) χρόνια μεγαλύτερή του, εξαιρετικά κομψή και κάτοχος μιας περιουσίας που σύμφωνα με κάποιες πηγές ξεπερνούσε τα 40 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αστρονομικό για την εποχή, το οποίο είχε κληρονομήσει από τον δεύτερο σύζυγό της, τον «βασιλιά του λευκοσιδήρου» Γουίλιαμ Λιντς.

Ο αμύθητος πλούτος της «Dollar Princess»

Η Νάνσι Στιούαρτ δεν ήταν απλώς μια ευκατάστατη γυναίκα. Ήταν τακτική πελάτισσα του οίκου Cartier στο Παρίσι, διατηρώντας μάλιστα το δικό της ιδιωτικό σαλόνι στη διάσημη μπουτίκ της Rue de la Paix.

Η συλλογή κοσμημάτων της ήταν τόσο εξωφρενική, που δημοσιεύματα του αμερικάνικου Τύπος την είχαν «χρίσει», «The Dollar Princess». Κατείχε σπάνια διαμάντια, ένα περιδέραιο από μαργαριτάρια αξίας $340.000 της εποχής.

Ανάμεσα στα κοσμήματά της υπήρχαν δημιουργίες της Cartier, ενώ η συλλογή της συνδεόταν και με τα περίφημα κοσμήματα της Μεγάλης Δούκισσας Βλαντιμίρ.

Ο «αμαρτωλός» δεσμός και ο εξαετής «πόλεμος» με το παλάτι

Ο έρωτάς τους ήταν ακαριαίος, αλλά η ανακοίνωση των αρραβώνων τους στην Κάπρι προκάλεσε σεισμό στην Αθήνα. Για το βασιλικό πρωτόκολλο, η Νάνσι αντιπροσώπευε όλα όσα απαγορεύονταν. Ήταν κοινή θνητή, Αμερικανίδα και, το χειρότερο για την Εκκλησία και την αυλή, ήταν δύο φορές παντρεμένη (μία διαζευγμένη και μία χήρα).

Ο αδερφός του, βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ και η βασίλισσα Σοφία προέβαλαν αμέσως βέτο. Θεωρούσαν ότι ένας τέτοιος γάμος θα αμαύρωνε το κύρος της δυναστείας. Ακολούθησε ένας ψυχοφθόρος, αθόρυβος «πόλεμος» που διήρκεσε έξι ολόκληρα χρόνια.

Ο πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας με τη σύζυγό του Νάνσι Στιούαρτ, που μετά τον γάμο τους έγινε γνωστή ως πριγκίπισσα Αναστασία, και τη βασίλισσα Όλγα. Η φωτογραφία χρονολογείται στο 1920.

Φωτογραφία: Library of Congress, George Grantham Bain Collection

Το παλάτι πρότεινε στον Χριστόφορο να παραιτηθεί από την ελληνική ιθαγένεια και τα δικαιώματά του αν ήθελε να παντρευτεί, αλλά εκείνος αρνήθηκε να εγκαταλείψει την οικογένειά του εν μέσω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα, ο ευρωπαϊκός Τύπος παρουσίαζε τη Νάνσι ως μια πλούσια τυχοδιώκτρια που προσπαθούσε να αγοράσει τίτλο ευγενείας.

Ο γάμος και η… ορθόδοξη «Αναστασία» και η μυστική συμφωνία

Ο Χριστόφορος αποδείχθηκε ανένδοτος. Η υπομονή του ζευγαριού δικαιώθηκε την Πρωτοχρονιά του 1920 στη Βεβέ της Ελβετίας. Ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Για να καμφθούν οι τελευταίες αντιρρήσεις, η Νάνσι ασπάστηκε το Ορθόδοξο δόγμα, πήρε το βαπτιστικό όνομα «Αναστασία» και ο βασιλιάς Αλέξανδρος της απένειμε επίσημα τον τίτλο της «Πριγκίπισσας της Ελλάδας και της Δανίας».

Η άδεια για να πραγματοποιηθεί τελικά ο γάμος το 1920 δεν δόθηκε χωρίς ανταλλάγματα. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ έθεσε έναν πολύ αυστηρό όρο: η Νάνσι έπρεπε να παραιτηθεί από κάθε αξίωση να θεωρηθεί «ισότιμη» βασιλική σύζυγος για τα κληρονομικά δικαιώματα των παιδιών που τυχόν θα αποκτούσαν.

Επιπλέον, η ίδια υπέγραψε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο αναλάμβανε να καλύπτει εξ ολοκλήρου τα προσωπικά έξοδα του Χριστόφορου, ώστε ο πρίγκιπας να μην επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο ή το βασιλικό ταμείο.

Η «ακατάλληλη» νύφη που έσωσε τη δυναστεία από την εξαθλίωση

Η μοίρα, όμως, επιφύλασσε μια τεράστια ανατροπή. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την πολιτική θύελλα που ακολούθησε, η ελληνική βασιλική οικογένεια βρέθηκε στην εξορία, με δεσμευμένους λογαριασμούς και χωρίς πόρους διαβίωσης.

Ο πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας και της Δανίας και η σύζυγός του, Νόννι Μέυ Στιούαρτ (αργότερα πριγκίπισσα Αναστασία της Ελλάδας και της Δανίας), το 1923

Τότε, η γυναίκα που το παλάτι περιφρονούσε μετατράπηκε στη μοναδική σωτηρία τους. Με τα αμύθητα κεφάλαιά της, η πριγκίπισσα Αναστασία συντήρησε τα εξόριστα μέλη του οίκου.

Αγόρασε και νοίκιασε κατοικίες για τα αδέλφια του Χριστόφορου, κάλυψε τα καθημερινά τους έξοδα και χρηματοδότησε τις σπουδές των νεότερων μελών. Η βασιλική οικογένεια ωστόσο εκείνη την εποχή διέψευδε κάποιες από τις φήμες που κυκλοφορούσαν για το χρήμα της Νάνσι και την πολιτική της επιρροή.

Το ανθρώπινο δράμα του τέλους

Πίσω από τη λαμπερή ζωή και τους τίτλους, οι τελευταίοι μήνες του ζευγαριού ήταν μια τραγωδία. Όταν η Νάνσι διαγνώστηκε με προχωρημένο καρκίνο στο στομάχι, μόλις τρία χρόνια μετά τον γάμο της, οι γιατροί ενημέρωσαν κρυφά τον Χριστόφορο ότι η κατάστασή της ήταν μη αναστρέψιμη.

Ο πρίγκιπας επέλεξε σύμφωνα με πηγές να της αποκρύψει τη σοβαρότητα της αρρώστιας για να γλιτώσει την αγαπημένη του από τον τρόμο του θανάτου. Την περιέθαλπε προσωπικά μέχρι την τελευταία της αναπνοή στο Λονδίνο το 1923. Παρά το γεγονός ότι έγινε «Πριγκίπισσα της Ελλάδας», η τελευταία της επιθυμία ήταν να μην ταφεί στο Τατόι, αλλά να μεταφερθεί η σορός της στην Αμερική, στο οικογενειακό μαυσωλείο της οικογένειάς της στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 1923 στο Λονδίνο, αφήνοντας την περιουσία της στον γιο της και στον Χριστόφορο.

Η ζωή μετά τη Νάνσι

Μετά τον θάνατο της Νάνσι, ο Χριστόφορος έμεινε ξανά μόνος, αλλά παρέμεινε ο αγαπημένος «θείος Χρίστο» της βασιλικής οικογένειας. Χρόνια αργότερα, το 1929, παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Φρανσουάζ της Ορλεάνης.

Από αυτόν τον δεύτερο γάμο γεννήθηκε ο πρίγκιπας Μιχαήλ της Ελλάδας (ο γνωστός συγγραφέας Michel de Grèce), ο οποίος, κατάφερε να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον πατέρα του: παραιτήθηκε από τα δικαιώματά του στον θρόνο για να παντρευτεί τη γλύπτρια και εικαστικό Μαρίνα Καρέλλα, αποδεικνύοντας ότι η αντισυμβατικότητα ήταν οικογενειακό τους χαρακτηριστικό.