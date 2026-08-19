Μια διαδικασία που διήρκεσε μία δεκαετία προηγήθηκε της τελικής απόφασης για το διαζύγιο του Λευτέρη Ελευθερίου, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Αναφερόμενος στη νέα συνθήκη της ζωής του μετά από 25 χρόνια κοινής πορείας, ο ηθοποιός εξήγησε τη φάση στην οποία βρίσκεται:

«Αναμφίβολα είναι μια καινούργια αρχή. Έτσι το αντιμετωπίζω, για να σας πω την αλήθεια. Γιατί εμείς παλέψαμε με σύμβουλο γάμου δέκα χρόνια. Δεν ήταν ένα διαζύγιο που πάρθηκε άμεσα. Εγώ θεωρώ πως, όταν έχεις παιδιά, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τη λύση του χωρισμού στην πρώτη δυσκολία, αλλά αυτό είναι και κάτι πολύ προσωπικό».

Η σχέση μετά τον χωρισμό και η επόμενη μέρα

Ο Λευτέρης Ελευθερίου στάθηκε ιδιαίτερα στο συναισθηματικό δέσιμο που παραμένει παρά την αλλαγή στην προσωπική τους σχέση, σημειώνοντας την προτεραιότητα που δίνεται στα παιδιά τους.

«Αν συνειδητά αγαπάς έναν άνθρωπο και συνειδητά δημιουργείς οικογένεια και παιδιά, δεν χωρίζεις ποτέ πραγματικά. Ερωτικά μπορεί να αλλάζεις, ειδικά όταν έχεις μια σχέση σχεδόν από παιδί, αλλά το κομμάτι της αγάπης δεν χάνεται», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν διατηρούν επικοινωνία, ο ηθοποιός απάντησε:

«Βέβαια! Το τηλέφωνο μας είναι ανά πάσα στιγμή ανοιχτό για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον».

Περιγράφοντας το πώς βιώνει την αλλαγή αυτή μετά από τόσα χρόνια, ο Λευτέρης Ελευθερίου συμπλήρωσε:

«Αυτό που συμβαίνει στη συγκεκριμένη συνθήκη ζωής, όταν φεύγεις από μια σχέση στην οποία ήσουν από πολύ μικρός, είναι ότι αναγεννάσαι. Θέλεις να ξανασυναντήσεις τον εαυτό σου, να βάλεις τα πράγματα σε νέες βάσεις για σένα».