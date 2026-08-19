Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην Ουκρανία και ακόμη δύο στη Ρωσία σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών.

Στη Χερσώνα της Ουκρανίας, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε λεωφορείο. Σε φωτογραφίες που δημοσιοποίησαν οι ουκρανικές αρχές, το κίτρινο όχημα διακρίνεται με σπασμένα τζάμια, αίματα στο εσωτερικό του και εκτεταμένη ζημιά στην οροφή.

Absolute horror in Kherson.



A russian drone attacked a city bus this morning.



Four civilians were killed. All reportedly elderly women.



They were simply riding a bus.



russia’s “human safari” continues — on an industrial scale. pic.twitter.com/JBYKTspRtO — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 19, 2026

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν υποστήριξε μέσω Telegram ότι ο χειριστής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους «δεν μπορεί να αγνοούσε πως στόχευε πολιτικό όχημα», προσθέτοντας ότι παρ’ όλα αυτά «έριξε τα εκρηκτικά στην οροφή του λεωφορείου».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε τη στυγερή επίθεση, καλώντας τους συμμάχους του Κιέβου να αναλάβουν δράση για την καλύτερη προστασία του άμαχου πληθυσμού στην Ουκρανία.

Στο Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά), drone έπληξε με πύραυλο Banderol το αρχηγείο της αστυνομίας, σκοτώνοντας δύο αστυνομικούς και τραυματίζοντας περισσότερους από είκοσι.

Στη Ρωσία, στην παραμεθόρια περιοχή του Μπέλγκοροντ, ουκρανικό drone έπληξε αυτοκίνητο σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Στόχος ουκρανικού drone έγινε επίσης αυτοκίνητο στην περιφέρεια Μπριάνσκ, όπου βρήκε τον θάνατο μια γυναίκα και τραυματίστηκε ο εγγονός της. Άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ιγκόρ Κοβαλτσούκ μέσω Telegram.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανέφερε πως 483 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν σήμερα σε διάφορα σημεία της ρωσικής επικράτειας.