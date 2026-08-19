Με μια δήλωση-βόμβα, ο δημοφιλής πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ζήτησε χθες, Τρίτη, τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο με τη Ρωσία, προκειμένου «να αποκατασταθεί η δημοκρατική διαδικασία».

Η έκκληση του Φεντόροφ, την οποία απηύθυνε μέσω βίντεο που ανήρτησε στο YouTube, είναι η πρώτη που διατυπώνεται από έναν Ουκρανό πολιτικό με επιρροή μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022 και αποτελεί την πιο σοβαρή εσωτερική πρόκληση για τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.

«Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι όμηρος της Ρωσίας», τόνισε ο Φεντόροφ. «Πολεμάμε ακριβώς επειδή θέλουμε να παραμείνουμε ένα ελεύθερο ευρωπαϊκό κράτος. Πρέπει να βρούμε έναν νόμιμο, ασφαλή και ρεαλιστικό μηχανισμό που θα επιτρέψει στην Ουκρανία να αποκαταστήσει μια πλήρη δημοκρατική διαδικασία, ακόμη και σε συνθήκες ενός μακρού πολέμου», πρόσθεσε.

Ο πρώην υπουργός παραδέχτηκε ότι η διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αναφερόμενος κυρίως στη δυσκολία να διασφαλιστεί το δικαίωμα ψήφου των Ουκρανών στρατιωτών, των ψηφοφόρων που ζουν κοντά στη γραμμή του μετώπου και των Ουκρανών προσφύγων στο εξωτερικό – επιχείρημα που έχει χρησιμοποιήσει ο Ζελένσκι για να εξηγήσει για ποιον λόγο δεν διεξάγονται προεδρικές εκλογές.

«Όμως αυτή η περιπλοκότητα δεν σημαίνει αδυναμία. Η Ουκρανία έχει κάνει επανειλημμένα πράγματα που ο κόσμος πίστευε αδύνατα. Μπορούμε να βρούμε και εδώ μια λύση», σημείωσε.

«Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν επ’ αόριστον σε ένα κράτος όπου δεν κατανοούν για ποιον λόγο λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις», κατήγγειλε ο Φεντόροφ.

Ο 35χρονος, για καιρό σύμμαχος του Ζελένσκι, διορίστηκε τον Ιανουάριο στη θέση του υπουργού Άμυνας για να προχωρήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον ουκρανικό στρατό. Αποπέμφθηκε αιφνιδιαστικά από τη θέση τον Ιούλιο.

Μετά την αποπομπή του, ο Φεντόροφ καταφέρθηκε δημόσια εναντίον του επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, του Ολεξάντρ Σίρσκι, φέρνοντας στο φως την αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ανδρών και τα διαφορετικά οράματά τους για τον πόλεμο.

Χιλιάδες Ουκρανοί βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν την αποπομπή του Σίρσκι και τον επαναδιορισμό του Φεντόροφ.

Αν και ο Ζελένσκι δήλωσε ότι απέπεμψε τον Φεντόροφ λόγω της ανικανότητάς του να συνεργαστεί με τον Σίρσκι, λίγο αργότερα, υπό την πίεση της κοινής γνώμης, απομάκρυνε από τη θέση του και τον επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως μεταδίδουν διεθνή πρακτορεία και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Οι διαδηλώσεις υπέρ του Φεντόροφ συνεχίστηκαν όλο τον Ιούλιο, ενώ μία νέα κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη μπροστά από το κοινοβούλιο σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τον Σέρχιι Στερνένκο, πρώην σύμβουλό του.

Πρόκληση για τον Ζελένσκι

Αν και ο Φεντόροφ στο διάγγελμά του δεν διευκρίνισε αν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές, πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι θα κέρδιζε με διαφορά τον Ζελένσκι.

Η ανακοίνωση του Φεντόροφ έγινε λίγες ώρες αφού ο Ουκρανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από το κοινοβούλιο να επικυρώσει τον διορισμό του Γεβγκένι Χμάρα στη θέση του υπουργού Άμυνας.

Προφανώς απευθυνόμενος στον Ζελένσκι ο Φεντόροφ εκτίμησε ότι η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με «συστημική κρίση διακυβέρνησης». «Το παλιό σύστημα ζει πολύ συχνά με τους δικούς του κανόνες. Προστατεύει τον εαυτό του. Φοβάται την αλλαγή», σχολίασε.

Χωρίς να αναφερθεί σε ονόματα, ο Φεντόροφ καταδίκασε τη διαφθορά αξιωματούχων, η οποία, όπως κατήγγειλε, βλάπτει τις πολεμικές προσπάθειες της χώρας.

Ο πρώην υπουργός δήλωσε πρόσφατα ότι πιστεύει πως η μεταρρύθμιση που προωθούσε στις διαδικασίες προμηθειών του υπουργείου Άμυνας, οι οποίες αφορούν την αγορά εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, συνέβαλε στην απόλυσή του.

«Ο λαός μας είναι εδώ και καιρό έτοιμος για μια διαφορετική χώρα», υπογράμμισε ο Φεντόροφ. «Τώρα το κράτος μας πρέπει να φανεί αντάξιο των πολιτών του».