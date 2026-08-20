Σε αυξημένη ετοιμότητα τέθηκαν την Πέμπτη οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας, ενεργοποιώντας προληπτικά στρατιωτικά αεροσκάφη καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη νέα μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Όπως γνωστοποίησε ο πολωνικός στρατός μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, τα συγκεκριμένα μέτρα αποσκοπούν στη διαφύλαξη του εναέριου χώρου της χώρας, την ώρα που η Ρωσία πραγματοποιεί εκτεταμένα πλήγματα σε ουκρανικό έδαφος.

Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμυνα

Η Βαρσοβία κινητοποίησε τις αεροπορικές της δυνάμεις στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών ασφαλείας, με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής απειλής που θα μπορούσε να προκύψει από τις πολεμικές επιχειρήσεις στη γειτονική Ουκρανία.

Η κίνηση της Πολωνίας συνέπεσε με νέο εκτεταμένο κύμα ρωσικών επιδρομών στην Ουκρανία. Μεταξύ των στόχων βρέθηκε και το Κίεβο, όπου χρησιμοποιήθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.