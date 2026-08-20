Συναγερμός έχει σημάνει στη Φιλαδέλφεια για τον εντοπισμό ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος φορώντας μια ανατριχιαστική μάσκα που παραπέμπει στην κούκλα Τσάκι φέρεται να πλησίαζε, να κυνηγούσε και να απειλούσε ανυποψίαστους περαστικούς στο κέντρο της πόλης.

Τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί της 12ης Αυγούστου κοντά στο δημαρχείο της Φιλαδέλφειας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα σε περίπου 15 με 20 λεπτά ο μασκοφόρος ήρθε αντιμέτωπος με αρκετούς ανθρώπους, ενώ φαίνεται πως κατέγραφε με το κινητό του όσα έκανε.

Κυνήγησε γυναίκα που είχε βγει για τρέξιμο

Το πλέον ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30, όταν ο άνδρας πλησίασε μια 40χρονη γυναίκα που έκανε τζόκινγκ κοντά στο δημαρχείο.

Κρατώντας το κινητό μπροστά της, φέρεται να τη ρώτησε επανειλημμένα: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;».

Η γυναίκα πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει καλώντας σε βοήθεια. Στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε και τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ο άνδρας σταμάτησε τελικά να την καταδιώκει και κατευθύνθηκε προς τον σταθμό Suburban Station.

Οι αρχές ανέφεραν ότι στις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δεν διακρίνεται κάποιο όπλο. Ωστόσο, τη στιγμή που πλησίασε τη γυναίκα, κρατούσε το κινητό στο ένα χέρι και είχε το άλλο πίσω από την πλάτη του.

Γυναίκα τον αντιμετώπισε και τον κλώτσησε

Μία ακόμη γυναίκα, η Τζαμέκα, περιέγραψε τη δική της συνάντηση με τον ύποπτο. Όπως είπε, αρχικά τον είδε να πλησιάζει μια γυναίκα που έτρεχε φορώντας ακουστικά και προσπάθησε να την προειδοποιήσει ότι κάποιος βρισκόταν πίσω της.

Λίγο αργότερα ο μασκοφόρος στράφηκε προς την ίδια. Η Τζαμέκα αποφάσισε να μην τρέξει, αλλά να τον αντιμετωπίσει, σηκώνοντας τα χέρια της για να αμυνθεί. Όπως περιέγραψε, ο άνδρας έδειχνε αποπροσανατολισμένος και δεν ήταν ξεκάθαρο τι ακριβώς προσπαθούσε να κάνει.

Η γυναίκα τελικά τον κλώτσησε στο στήθος, αναγκάζοντάς τον να απομακρυνθεί.

Είχε προκαλέσει αναστάτωση και σε καταστήματα

Οι κινήσεις του άνδρα καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία του Center City. Οι αρχές αναφέρουν ότι πλησίασε και καταδίωξε αρκετούς περαστικούς, άνδρες και γυναίκες, ενώ κάποια στιγμή μπήκε σε κατάστημα Dunkin’, όπου αρνήθηκαν να τον εξυπηρετήσουν εξαιτίας της μάσκας και της αλλόκοτης συμπεριφοράς του.

Σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται να τρέχει πίσω από έναν άνδρα που φορούσε ανακλαστικό γιλέκο κοντά στην πλατεία Dilworth.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο ύποπτος ενδέχεται να βιντεοσκοπούσε σκόπιμα τις αντιδράσεις των ανθρώπων που πλησίαζε.

Τον αναζητεί η αστυνομία

Ο άνδρας περιγράφεται από τις αρχές ως νεαρής ηλικίας, περίπου 16 έως 20 ετών, με λεπτή σωματική διάπλαση και ύψος περίπου 1,73 μέτρα. Κατά τη διάρκεια των περιστατικών φορούσε σκούρα ρούχα και τη χαρακτηριστική μάσκα τύπου Τσάκι.

Η τελευταία καταγεγραμμένη κίνησή του ήταν η είσοδός του στο Suburban Station, λίγο μετά τις 05:30.

Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας έχει δημοσιοποιήσει εικόνες και βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ζητώντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του. Εφόσον εντοπιστεί, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων τρομοκρατικές απειλές, επίθεση και παρενόχληση.