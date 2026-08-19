Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ πρόκειται να επιστρέψουν στη Βρετανία μέσα στον Αύγουστο, περισσότερα από έξι χρόνια μετά την απόφασή τους να εγκαταλείψουν τη χώρα και τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης,

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Μάρτιο του 2020 μαζί με τον γιο τους, Άρτσι, ο οποίος τότε δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το πρώτο έτος της ηλικίας του. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Καλιφόρνια απέκτησαν και την κόρη τους, Λίλιμπετ.

Η οικογένεια θα εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κατοικία εκτός Λονδίνου, η οποία δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια. Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας πλέον επτά και πέντε ετών, θα φοιτήσουν σε βρετανικό σχολείο από τον Σεπτέμβριο.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ φέρεται να ενημερώθηκε για τα σχέδια του Χάρι και της Μέγκαν την Κυριακή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένεια σε ιδιωτικό και προσωπικό επίπεδο.

Η επιστροφή τους στη Βρετανία, πάντως, δεν αναμένεται να μεταβάλει τη θέση τους εντός της μοναρχίας. Ο Χάρι και η Μέγκαν θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται μη ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και δεν προβλέπεται να αναλάβουν εκ νέου επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Η εξέλιξη έρχεται περισσότερα από έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του ζευγαριού από τον ενεργό πυρήνα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ.

Οι οικογενειακές σχέσεις παρέμεναν τεταμένες μετά τη μετακόμιση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η επίσκεψή τους στον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα τον περασμένο Ιούλιο αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων.

Το Παλάτι είχε χαρακτηρίσει τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην ιδιωτική κατοικία του βασιλιά στο Γκλόστερσιρ, ως «ιδιωτική οικογενειακή περίσταση».

Ήταν μάλιστα η πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια που ο Κάρολος συναντούσε από κοντά τα εγγόνια του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν να βρεθούν μαζί στη Βρετανία από το 2022, όταν είχαν ταξιδέψει στη χώρα για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.