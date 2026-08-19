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Νέα ρωσικά πλήγματα δέχθηκε το Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης 20/08, με βαλλιστικούς πυραύλους να κατευθύνονται εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters έκανε λόγο για περισσότερες από δώδεκα δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, διαταράσσοντας τη νύχτα των κατοίκων.

Κατά τον Κλίτσκο, δύο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας επλήγησαν από τα ρωσικά πλήγματα, ενώ οι στόχοι αφορούσαν κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για φωτιές που ξέσπασαν σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις μετά τα χτυπήματα. Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να περιορίσουν τις πυρκαγιές και να διαχειριστούν τις ζημιές που προκλήθηκαν.