Νέα ρωσικά πλήγματα δέχθηκε το Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης 20/08, με βαλλιστικούς πυραύλους να κατευθύνονται εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Αυτόπτης μάρτυρας του Reuters έκανε λόγο για περισσότερες από δώδεκα δυνατές εκρήξεις που ακούστηκαν σε διαφορετικά σημεία της πόλης, διαταράσσοντας τη νύχτα των κατοίκων.

❗️Consequences of an air strike in the Solomensky district of Kyiv. People trapped in a residential building. pic.twitter.com/QOxcMVhvut — The Ukrainian Review (@UkrReview) August 19, 2026

Κατά τον Κλίτσκο, δύο συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας επλήγησαν από τα ρωσικά πλήγματα, ενώ οι στόχοι αφορούσαν κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

We’re under russian attack. My neighbor screamed, “F**k! Nobody shoots them down!”



It seems like we have no interceptors at all.



📍Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/w39Cuh77jr — Victoria (@victoriaslog) August 19, 2026

Οι αρχικές αναφορές κάνουν λόγο για φωτιές που ξέσπασαν σε ορισμένες από τις εγκαταστάσεις μετά τα χτυπήματα. Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να περιορίσουν τις πυρκαγιές και να διαχειριστούν τις ζημιές που προκλήθηκαν.