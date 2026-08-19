Τραγικό θάνατο βρήκαν τρεις άνθρωποι στην Κίνα, ενώ ακόμη ένας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά την ξαφνική κατάρρευση τμήματος τετραώροφης πολυκατοικίας. Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Σιτζιατσουάνγκ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χεμπέι στη βορειοανατολική Κίνα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.



Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και σωστικά συνεργεία, τα οποία επιχείρησαν στα συντρίμμια για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.



Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των τοπικών αρχών, η καταστροφική κατάρρευση προκλήθηκε από ισχυρή έκρηξη. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν πως η έκρηξη οφείλεται πιθανότατα σε επικίνδυνη διαρροή αερίου στο κτίριο, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια συνεχίζονται.

Τέσσερις τραυματίες ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, αλλά τρεις εξ αυτών κατέληξαν παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή. Η κατάσταση του τέταρτου τραυματία έχει σταθεροποιηθεί, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις τοπικές αρχές.



Όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταλύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.